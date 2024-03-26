Sahte deterjan operasyonu: 1,5 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli ilçesinde bir iş yerinde yürütülen sahte deterjan üretimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda önemli miktarda sahte deterjan ve şampuan ele geçirdi.

Operasyon, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan sahte ürünler bulundu.

Siber ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yapılan operasyonda, toplamda 11 kilogram sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iş yerinde bulunan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın sahte ürün üretimine ve ticaretine karşı kararlı mücadelesi devam ediyor. Bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için yapılan operasyonlarla ilgili olarak da halkın iş birliği ve duyarlılığının önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı