Kaçak elektronik sigara operasyonu: 70 bin TL değerinde 102 adet ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri 70 bin TL olan 102 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Kocasinan ilçesinde kaçak elektronik sigaraların ticaretini yapan A.T.'nin faaliyetleri tespit edildi.

Bu doğrultuda, Mimarsinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda A.T. yakalanırken, yaklaşık 70 bin TL değerinde 102 adet elektronik sigara da ele geçirildi. Operasyon kapsamında, kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı belirlenen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın kararlı mücadelesi ile kaçakçılık ve benzeri suçların önlenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı