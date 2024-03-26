Kimler fitre vermekle yükümlü değildir?

Fitre, genel olarak zengin olan Müslümanların Ramazan ayında fakir ve muhtaç kişilere yardım etmek amacıyla verdiği bir sadakadır. Bu nedenle fitre vermek, kişinin mali durumuna bağlıdır. Bu bağlamda kimlerin fitre verme yükümlülüğünün olmadığı merak ediliyor.

Zenginlik Sınırının Altında Olanlar

Konuya ilişkin ifadelere göre, kişinin ve ailesinin yaşam giderleri ile temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda gelire sahip olmadığı durumlarda fitre verilmesi gerekmez.

Kendi Nafakasını Karşılayamayacak Durumda Olanlar

Kendi ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananlar fitre vermek zorunda olmadığı da belirtiliyor.

Borçlu Olanlar

İfadelere göre, borçları nedeniyle mali durumu zorlananlar, borçlarını ödemek için fitre vermek zorunda değillerdir. Borçlarını ödedikten sonra, kalan miktarı ile fitre verebilirler.

Çocuklar ve Eşler

Çocuklar ve eşler, kendi gelirlerine sahip olmadıkları için fitre vermek zorunda değildirler. Ancak, aile reisi veya veli, onların fitrelerini kendi adına ödeyebilir.

Fitre Almaya Hak Kazananlar

Fakir ve muhtaç durumda olanlar, fitre almaya hak kazanırlar ve bu kişilere fitre vermek gerekmez.

Bu durumlar dikkate alındığında, fitre vermenin kişinin mali durumuna ve zenginlik sınırına bağlı olduğu görülüyor. Herkesin mali durumu farklı olduğundan, fitre verilip verilmemesi bireysel duruma göre değerlendiriliyor. Bu anlamda kişinin şahsi tüm meselelerini açıkça cevaplayabilecek bir kişi veya kuruma bu soruyu sorması önem arz ediyor.