Araç muayene randevusu nasıl alınır? Araç muayene ücreti ne kadar?

Sürücülerin, araç sahiplerinin belirli periyotlarla yaptırmak zorunda olduğu araç muayenesi için randevu nasıl alınır? E-Devlet üzerinden randevu alma işlemi nasıl yapılır? Telefonlar randevu almak için hangi yol izlenir? Araç muayene ücretleri ne kadar?

Araç muayenesi, sürücülerin belirli periyotlarla yaptırmak zorunda olduğu bir işlem olmakla birlikte aracın detaylı kontrolünü ve trafiğe çıkacak yeterliliğe sahip olup olmadığını inceleyen tüm detayları kapsıyor. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında hem muayeneler hem de sigorta bilgileri ve diğer tüm detaylar irdeleniyor.

Araç muayenesi işlemi için bazı belgeler ve evraklar gerekli oluyor. Ayrıca belirli bir ücret de gerekiyor ve muayene yaptırmamak ceza alınmasına neden oluyor.

2024 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 yılı araç muayene ücretleri şu şekilde:

Motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör - 927,60 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork - 1.821,60 TL

Otobüs, Kamyon, Tanker, Çekici - 2.462,40 TL

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Araç muayene randevusu için yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK’tür. TÜVTÜRK’ün internet sitesinden randevu alınabilir. Ayrıca e-Devlet’ten “TÜVTÜRK Muayene Randevu Kayıt” üzerinden de randevu alınabilir. Bu adres üzerinden gelen talimatlar izlenerek randevu almak mümkün.

Öte yandan 0850 222 88 88 TÜVTÜRK çağrı merkezini de arayarak randevu almak da mümkün.