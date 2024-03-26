Çatılarda biriken kar tehlike saçıyor

Bitlis'te dün gece başlayan kar yağışı, çatılarda biriken kar miktarını artırarak tehlikeli bir durum oluşturdu.

Kar yağışının ardından havanın ısınmasıyla birlikte çatılardaki kar yığınları gevşeyerek zemine düştü, bu da adeta bir çığ gibi etki gösterdi. Şans eseri yaralanan olmazken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bitlis genelinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte birçok yolun kapanmasıyla birlikte, 2 katlı bir binanın çatısında biriken kar yığınları tehlike oluşturdu. Havanın ısınmasıyla kar yığınlarının ağırlığı altında çatı çöktü ve karlar zemine düştü. Neyse ki, bu anlık çığ olayı sırasında yaralanan kimse olmadı.

Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, çatılardaki kar birikintilerinin tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Yetkililer, halkı çatılardaki kar birikintilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı