- Gündem

Çatılarda biriken kar tehlike saçıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis'te dün gece başlayan kar yağışı, çatılarda biriken kar miktarını artırarak tehlikeli bir durum oluşturdu.

Çatılarda biriken kar tehlike saçıyor mask
Çatılarda biriken kar tehlike saçıyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bitlis'te dün gece başlayan kar yağışı, çatılarda biriken kar miktarını artırarak tehlikeli bir durum oluşturdu.

Kar yağışının ardından havanın ısınmasıyla birlikte çatılardaki kar yığınları gevşeyerek zemine düştü, bu da adeta bir çığ gibi etki gösterdi. Şans eseri yaralanan olmazken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çatılarda biriken kar tehlike saçıyor

Bitlis genelinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte birçok yolun kapanmasıyla birlikte, 2 katlı bir binanın çatısında biriken kar yığınları tehlike oluşturdu. Havanın ısınmasıyla kar yığınlarının ağırlığı altında çatı çöktü ve karlar zemine düştü. Neyse ki, bu anlık çığ olayı sırasında yaralanan kimse olmadı.

Çatılarda biriken kar tehlike saçıyor

Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, çatılardaki kar birikintilerinin tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Yetkililer, halkı çatılardaki kar birikintilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bitlis, Yağış, kar yağışı, çatı, tehlike, Çığ

26 Mar 2024 - 21:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL