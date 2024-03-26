AFAD, depremzedelere başvuru süresini uzattı: O ilde yoğunluk oluştu

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlar için TOKİ başvurusunu kaçıranlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bir günlük ek süre verildi.

Ancak, AFAD binası içinde başvuru yoğunluğu yaşandı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen ve başvuru süresini kaçıran vatandaşlar için ek bir fırsat sunulmasının ardından, Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşandı. AFAD binası önünde uzun kuyruklar oluştu ve vatandaşlar bir günlük hak sahipliği başvurusu için sıra bekledi.

Depremlerden etkilenen vatandaşların AFAD'a yönelik talepleri ve başvuruları, yoğunluğa rağmen titizlikle değerlendirilmeye devam ediyor. AFAD, depremzedelerin mağduriyetlerini en aza indirmek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı