Sedyeden düşen adam hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bir kaza sonucu 91 yaşındaki Muammer Demir hayatını kaybetti. Kaza, hastanenin polikliniği önünde gerçekleşti ve olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İddialara göre, Demir baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra bir hafta boyunca tedavi gördü. Daha sonra göz muayenesi için polikliniğe gitmek istediğinde, sedyenin yüksekliğinin ayarlanması sırasında sedyenin devrilmesi sonucu yere düştü ve ağır şekilde yaralandı. Yaşlı adamın beyin kanaması geçirdiği ve ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından hemşire ve hasta bakıcılar hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı. Demir'in eşi, yaşananların büyük bir ihmali işaret ettiğini belirterek polise şikayette bulundu.

Demir'in eşi, olay sonrasında yaşananların büyük bir ihmali işaret ettiğini belirtirken, sedyenin olaydan sonra değiştirildiği ve yeni bir sedyenin kullanıldığı ifade edildi. Demir'in eşi, yaşananlar karşısında derin bir üzüntü yaşadığını ve adil bir soruşturma yapılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı