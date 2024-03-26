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Sivasspor’da Fatih Karagümrük mesaisi

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük mesaisi mask
Sivasspor’da Fatih Karagümrük mesaisi
Sivasspor’da Fatih Karagümrük mesaisi
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük mesaisi

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın saat 15.00'te kulüp tesislerinde Tokat Belediye Plevnespor ile perşembe günü ise saat 16.00'da Sivas Dört Eylül Futbol ile hazırlık maçı yapacak.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Mar 2024 - 21:28 - Spor

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