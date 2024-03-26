Otomobilin beton direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, Midyat-Nusaybin yolu Budaklı Mahallesi'nde M.H.Y. yönetimindeki 72 ABB 255 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir beton direğe çarparak durdu.

Kazada sürücü M.H.Y. ile birlikte E.Y., M.E.Y. ve M.Ş.Y. adlı yolcular yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonucu meydana gelen yaralanmaların ciddiyeti ve kaza hakkındaki detaylar, jandarma incelemesinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı