Bayram tatili için tavsiye Malatya’da doğanın 65 milyon yıllık mirası büyülüyor

Malatya’da ziyaretçilerini tam anlamıyla büyüleyen ve 65 milyon yıllık jeolojik bir evrime sahip olduğu ifade edilen Levent Vadisi, 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler için mükemmel bir tavsiye. İşte o muhteşem yapıya dair tüm detaylar…

Milyonlarca çalışan ve öğrenci başta olmak üzere birçok kişinin yakından takip ettiği Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan Bayramı Arifesi ise 9 Nisan 2024 Salı günü olacak. Resmi bayram tatili, 9 Nisan 2024 Salı günü akşam saatlerinde başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Yapılan açıklama ile tatil gün sayısı 9 oldu.

MALATYA’DA TATİL TAVSİYESİ

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen Levent Vadisi, 9 günlük bayram tatili için en güzel tavsiyelerden biri olabilir. Vadi, her göreni tam anlamıyla büyülüyor.

65 MİLYON YILLIK JEOLOJİK EVRİM

Yaklaşık olarak 65 milyon yıl önceye dayanan ve jeolojik deformasyonlar sonucu meydana gelen bu doğa harikası oluşum, bünyesinde barındırdığı jeolojik özelliklerle birlikte dünyadaki ilginç doğal alanlar arasında gösterilen ve neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunlukta bir alana sahip. Vadi son derece ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve duvar kısımlarında kaya kabartmalarının hakim olduğu yüzlerce mağarayı da içerisinde barındırıyor.

LEVENT VADİSİ SEYİR TERASI

Vadinin görünürlüğünü artırmak ve bu doğa harikasını turizm açısından bir cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla, vadide 28 kilometre boyunca uzayan kayalıkların en merkezi noktasına, Malatya Valiliği tarafından seyir terası yaptırıldı. Düz bir kaya bloğunun üzerine inşa edilen seyir terası dere yatağından 240 metre yükseklikte olup gözlem terasının 8,5 metresi boşluğa uzanan, çelik konstrüksiyon ve cam ile inşa edilmiş farklı bir proje olup yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

TABLOLARI ARATMAYAN MANZARALAR

Seyir terası, Jeolojisi ve kültürel varlıkları ile Anadolu’nun en önemli jeoarkeolojik merkezi konumundaki Levent Vadisi’nin tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiş durumda. Doğa yürüyüşü, paraşüt, kaya tırmanışı, kampçılık ve izcilik gibi spor ve alternatif turizm faaliyetlerinin yeni rotası olma yolundaki Levent Vadisi sonbahar ve yaz aylarında tabloları aratmayan manzaralara kapı açıp, ziyaretçiler için eşsiz bir manzarada dinlenme imkânı sunarken, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez yerlerden biri. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda fotoğraf sanatçısı vadiye gelerek kamp yapıyor.