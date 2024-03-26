Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Milli maçlar nedeniyle Belek'te kamp yapan takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman, topla ısınma ile başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Kaleciler ayrı bir çalışma gerçekleştirirken, oyuncular iki grup halinde antrenmana devam etti. Takım, topa sahip olma ve hücum oyunu üzerine yapılan çalışmalarla idmanı tamamladı.

Galatasaray, önemli bir maça hazırlanırken, teknik ekip ve oyuncuların gösterdiği yoğun çalışma ve hazırlık gayreti dikkat çekti. Hatayspor maçı öncesi takımın form durumu ve hazırlık seviyesi merakla bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı