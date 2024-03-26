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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü mask
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Milli maçlar nedeniyle Belek'te kamp yapan takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Antrenman, topla ısınma ile başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Kaleciler ayrı bir çalışma gerçekleştirirken, oyuncular iki grup halinde antrenmana devam etti. Takım, topa sahip olma ve hücum oyunu üzerine yapılan çalışmalarla idmanı tamamladı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Galatasaray, önemli bir maça hazırlanırken, teknik ekip ve oyuncuların gösterdiği yoğun çalışma ve hazırlık gayreti dikkat çekti. Hatayspor maçı öncesi takımın form durumu ve hazırlık seviyesi merakla bekleniyor.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Mar 2024 - 20:56 - Spor

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