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Zergan Deresi'nde bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme başlatıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tarihi Taş Köprü (Dunaysır Köprüsü) yakınında Zergan Deresi'nde bir erkek cesedi bulundu.

Zergan Deresi'nde bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme başlatıldı mask
Zergan Deresi'nde bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme başlatıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tarihi Taş Köprü (Dunaysır Köprüsü) yakınında Zergan Deresi'nde bir erkek cesedi bulundu.

Zergan Deresi'nde bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme başlatıldı

Olay, saat 16.00 sularında meydana geldi. Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan tarihi köprünün yakınında cesedi fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Zergan Deresi'nde bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme başlatıldı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi dereden çıkararak ambulansa bindirip Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürdü. Cesedin kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, köprüde emniyet şeridi çekerek olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Cesedin kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Kızıltepe, Taş Köprü, Dunaysır Köprüsü, Zergan Deresi, erkek cesedi

26 Mar 2024 - 20:54 - Gündem

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