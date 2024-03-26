Maganda cinayetine 16 yıl hapis

Samsun'un Bafra ilçesinde, Karpuzlu Mahallesi'nde düzenlenen bir kına gecesinde yaşanan olayda, havaya ateş eden Turgay Koca'nın tabancasından çıkan kurşunun kazara düğün yerinde bulunan Ömer Yılmaz'ın (34) kafasına isabet etmesi sonucu Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında kaçan Turgay Koca, bir hafta sonra Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu ve tutuklandı.

Tutuklu olarak yargılanan Koca, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde suçlamaları reddetti ve "Sarhoş değildim, sadece iki yudum aldım, silahı ise düzgün tutuyordum" şeklinde savunma yaptı. Ancak mahkeme, Koca'yı kasten adam öldürme suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirim uygulanarak cezası 16 yıl 4 aya indirilirken, ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Yaşanan olay, kına gecesinin hüzünlü bir şekilde sonlanmasına neden olmuş ve şüpheliye verilen hapis cezası ile sonuçlanmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı