Akraba aileler arasında çocuk tartışması kavgaya dönüştü: 5 kişi yaralandı

Erzincan’da, bugün iftara az bir süre kala Ersevenler Mahallesi'nde iki akraba aile arasında çocukların tartışması sonucu çıkan kavga büyüdü ve tüfek ile bıçakların kullanıldığı şiddet olayında 5 kişi yaralandı.

Olayın detaylarına göre, Kurt ailesinden olan akrabalar arasında yaşanan çocuk tartışması hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Her iki aileden yetişkinlerin de müdahil olmasıyla arbede yaşandı. Kavgada kullanılan tüfek ve bıçaklar nedeniyle toplamda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı Ersevenler ve İzzet Paşa Mahalleleri ile hastane çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Polis, olayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatmış durumda. Şiddet olayının ardındaki nedenler ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Toplumsal huzurun sağlanması ve benzer vakaların önlenmesi amacıyla güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri almaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı