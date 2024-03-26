Elazığ'da Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 zanlı yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanması için yoğun bir çaba harcıyor.

Yapılan operasyonlar neticesinde, nitelikli cinsel saldırı suçundan 13 yıl 9 ay, kasten yaralama suçundan 5 yıl 7 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, alma, kabul etme veya kullanma suçundan aranan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı ile bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı olmak üzere birçok suçtan hüküm giymiş toplam 34 zanlı ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlılar, adaletin tecellisi için hukuki sürecin başlatılmasının ardından cezalarını çekmeye başlayacaklar.

Elazığ Jandarma ekipleri, suçla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürerek halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı