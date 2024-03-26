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1500 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Mardin'de jandarma ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada 1500 litre kaçak alkol ele geçirildi.

1500 litre kaçak alkol ele geçirildi mask
1500 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Mardin'de jandarma ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada 1500 litre kaçak alkol ele geçirildi.

1500 litre kaçak alkol ele geçirildi

Mazıdağı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette 1500 litre kaçak alkol ele geçirildi. Kamyonette bulunan S.Y. ve F.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1500 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, kaçak alkol, Mazıdağı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, gözaltı, kamyonet

26 Mar 2024 - 20:42 - Gündem

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