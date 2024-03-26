Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynandı. Trabzospor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı