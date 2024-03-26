26 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Duriye Karakuş’un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Türkan Dağ’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülperi Baran’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sakine Elçi’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meral Ergen’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aysel Başar’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ümit Sığırcı’nın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
62 yaşında vefat eden ve Elazığ Mezarlığına defnedilen Fatma Durmuş’un taziye adresi: Elazığ,
73 yaşında vefat eden ve Elbistan Kahramanmaraş Mezarlığına defnedilen Erol Üstü’nün taziye adresi: Elbistan, Kahramanmaraş”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.