Hacılar Erciyesspor, Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 21. hafta maçında Hacılar Erciyesspor deplasmanda Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yeşiltepe 1 nolu Sentetik saha
Hakemler: Hacı Hanifi, Murat Çam Ali Kemal Sarıkçıoğlu
Malatyaspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Doğancan Memicil, Fatih Uludağ, Erhan Gözetlik Alperen Kılıç (Semih Acar dk.3), Veysel Gümüş (Fazlı Ayan dk.46), Oğuzhan Nemli, Emir Yen, Serdar Aslan, Gökhan Özer (Ömer Halis Güven dk.70), Bilal Barman (Berkay Yüksel dk.70)
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Eray Tokat, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, İlkay Kartal, Yasin Turgutalp, Ahmet Zekeriyya Kartal, Hakan Albayrak (Dursun Erdem Yıldız dk.90+1), Bora Barlas, Enes Kılıç (Selim Başev dk.71)
Gol: Hüseyin Öz (Dk.77 kk.) (Hacılar Erciyesspor)
Kırmızı Kartlar: Serdar Aslan (Dk.90+2) (Malatyaspor), Yunus Öztürk (Dk.90+2) (Hacılar Erciyesspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.