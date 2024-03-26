Gezer: Küme düşürülmüş bir Malatya var

Malatya’da esnaf ziyareti gerçekleştiren Gezer, daha sonra Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey ve Kolköy mahallelerini ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Gezer, Malatya’yı yıllardır alan alan, sektör sektör, ilçe ilçe çalıştığını belirterek sorunların çözümü noktasında çok sayıda raporlarının olduğunu belirterek, göreve gelir gelmez yol haritalarının hazır olduğunu söyledi.

“BU ŞEHRİ EMEĞİN KARŞILIĞI OLDUĞU BİR ŞEHİR YAPALIM”

“Bugün yetki alsak yarın hangi konuda nerede ne yapacağımız konusunda emin olun zihnimiz net” diyen Gezer şu ifadelere yer verdi:

“Bu kadar hazırlık yapmış bir adayı emin olun Malatya'da değil Türkiye'de de bulan bir arkadaşımız, bir ağabeyimiz, bir dostumuz olursa ben bugün burada istifa eder, herhangi bir arkadaşımıza destek vermeyi taahhüt ediyorum. Malatya'yı gelin artık çalışarak, emek verilerek, hazırlık yapılarak dişi ile tırnağıyla mücadele edilerek gelinen bir şehre dönüştürelim. Artık şu parti bu parti demeden çalışmanın, mücadelenin, emeğin karşılığı olduğu bir şehir yapalım bu şehri. Malatya ciddi kan kaybediyor, deprem de zaten bunun tuzu biberi oldu. Bu nedenle Malatya'nın sıradan tedbirlerle ve sıradan kadrolarla ayağa kalkma ihtimali kalmadı. Malatya bu depremden sonra ya ölçek büyüterek büyük bir şehre dönüşecek ya da ölçek küçülterek çok daha aşağıya düşecek.”

“MUHALEFET DE ŞEHRİMİZDE SORUMLULUĞU YERİNE GETİREMİYOR”

Malatya'nın bir değişime ihtiyacının olduğu için yola çıktıklarını belirten Gezer,

“Malatya yıllardır kan kaybediyor, yıllardır iyi gitmiyor. Malatya potansiyeli yüksek olan bir şehir, diğer illerle kıyaslandığında bütün ilçelerimiz bütün ilçelerimiz maalesef geri gitmiş. İktidarın yönettiği ilçelerde de gerilemiş, ana muhalefetin yönettiği ilçelerde geri düşmüş. Hatta ana muhalefetin yönettiği ilçeler iktidarın yönettiği ilçelerin 3 katı daha fazla gelir kaybetmiş. Böyle de bir gerçeğimiz var. İktidarıyla ana muhalefetiyle küme düşürülmüş bir Malatya var şimdi. Bir şehri şehir yapan biraz da ana muhalefetin mücadelesidir. Maalesef ana muhalefet de şehrimizde daha doğrusu genel anlamda muhalefet de şehrimizde sorumluluğu yerine getiremiyor”

diye konuştu.

“KALKINMAYI MAHALLELERDEN BAŞLATACAĞIZ”

31 Mart'ta yetki aldıklarında ilk 3 ayda yapacakları projelerden birisinin de 718 mahallenin her biri için bir stratejik plan çalışması yapmak olacağını ifade eden Gezer, “Şu anda maalesef büyükşehir belediyesinin bile bir stratejik planı yokken biz bunu 13 ilçemiz ve 718 mahallemiz için yapacağız. Her mahallemizin bir stratejik planı olacak. Kalkınmayı mahallelerden başlatacağız ve Malatya yakın tarihinin gördüğü en fazla kalkınmayı görecek” açıklamasında bulundu.

Her mahallede bir üretim işletmesi olacağını ve ortak akıl platformu olacağını dile getiren Gezer, “Beraberce yöneteceğiz bu şehri. Yetki aldığımızda Türkiye'de bir ilk olacak bu 718 mahallemizin 13 ilçemizin ve büyükşehrin stratejik planlarını hazırlayacağız. Bu çalışma Türkiye'de bu kapsamda yapılmış ilk çalışma olacak” dedi.

Kaynak: BÜLTEN