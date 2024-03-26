Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, herkese eşit hizmet vereceğini kaydetti. Ağbaba, “Bir partinin değil Malatya’nın, Malatyalıların belediye başkanı olacağım” dedi.

“BAĞIMSIZ KURULUŞLAR ANKET YAPTI”

Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan anketlerde isminin çıktığını kaydeden Ağbaba,“Karşınıza hep milletvekili olarak çıkıyordum, bugün Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak huzurunuzdayım. Siz istediniz geldim. Depremde muhtarlar kadar yorulmadım ama elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Bu seçim döneminde bağımsız kuruluşlar anket yaptı. Parti sorulmadan adayın kim olmasıyla ilgili soru soruldu. Genel merkezimiz bunun farkına vardı ve anket yapıldı, Veli Ağbaba ismi çıktı” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK SORUMLULUĞA ORTAK OLMAYA GELİYORUM”

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde MHP’ye oy veren milliyetçi ve ülkücülerin, AK Parti’ye oy veren muhafazakârların, büyükşehir için kendisini istediğini söyleyen Ağbaba şu ifadelere yer verdi:

“Milletvekilliğinden buraya geliyorum. Buraya makam, mevki için gelmediğimi tüm Malatyalılar, kanaat önderleri, sevgili dostlarımız bilsinler. Malatya’nın taşımış olduğu ağır yüke omuz vermeye, büyük sorumluluğa ortak olmaya geliyorum. Mademki her siyasi görüşten insanlar Veli Ağbaba’yı istiyor, bende mensubu olduğum partinin rozetini çıkardım. Herkese eşit hizmet vereceğim. Bir partinin değil Malatya’nın, Malatyalıların belediye başkanı olacağım”

“MALATYA’NIN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ”

Son olarak Malatya’yı eski günlerinden daha güzel günlere kavuşturacaklarını dile getiren Ağbaba, “Bu parti meselesi değil memleket meselesi’ diyor. Biz de Malatya için canımızı dişimize takıp, hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışacağız. Bu şehir bütün renkleriyle güzel. Malatyalı olmaktan gurur duyuyorum. Kendimi tanıtırken, ‘Malatya milliyetçisiyim’ diyorum. Ben tek bir konuda sertim; o da bir haksızlık olursa. Malatya’ya bir haksızlık olursa babamı tanımam, kimseye şehrimizin hakkını yedirmeyiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN