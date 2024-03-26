Dünya çadır stoku 450 bin; Türkiye’de dağıtılan 1 milyon

2024 Afet Tatbikat yılı kapsamında İnönü Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Yeni Fikirler Topluluğu tarafından düzenlenen Hayat Kurtaran Gençlik projesinin lansman programı gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen lansman programına AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Emrullah Altuntaş, TEKNOKENT Genel Müdürü Hasan Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Engin Özdemir, Yeni Fikirler Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ulaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tanıtım filmi ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan TÜGVA Malatya İl Başkanı Mesut Demir, Hayat Kurtaran Gençlik programı kapsamında verilen eğitimlerden bahsetti.

“BU AFETLERİN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİK”

Devlet ve millet olarak afetlerle hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen TÜGVA Malatya İl Başkanı Mesut Demir,

“Hayat Kurtaran Gençlik projemizin 3’üncü eğitim öğretim dönemini başlatmış bulunmaktayız. Tabii ülkemizde seller, yangınlar, afetler son dönemlerde maalesef bir mücadele haline geldi. Ancak devlet olarak, millet olarak hep birlikte bu afetlerle mücadele etme noktasındayız ve bizler de sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye Gençlik Vakfı olarak gençlerimizle birlikte neleri daha iyi yapabiliriz, hangi noktada katkı sunabiliriz, derdiyle dertleniyoruz. Bizler Hayat Kurtaran Gençlik projemize başlamadan önce bu afetlerin olabileceğini düşünemedik. Ancak 170 gencimiz, 6 Şubat'ta canla, başla mücadele ettiler ve birçok insana katkı sunmak için gecesini gündüzüne kattılar. Bunlar bizler için çok kıymetli. Kıymetli arkadaşlar, bugün nasip olursa buralardan mezun olduğunuzda gittiğiniz illerde bu manada çok ciddi katkı sunacağınızdan şüphemiz yok. Ancak gelinen noktada inşallah eğitimlerimizin sonucunda AFAD Destek Gönüllüsü kimlik kartını AFAD İl Müdürlüğümüz sizlere kapanış programında takdim edecek. Burada inşallah eğiti-öğretim sürecini dolu dolu yaşayarak hep birlikte sonuca ulaşacağız. Rabbim bizlere her türlü afetten muhafaza eylesin. Hepinize katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi, hürmetlerimi arz ediyorum”

şeklinde konuştu.

“HAZIRLIK VE ZARAR AZALTMA AŞAMASI OLDUKÇA ÖNEMLİDİR”

Daha sonra söz Malatya Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Engin Özdemir ise,

“Normalde şu an bu noktaya gelen bu aşamada ilk olarak 2020 yılında kıymetli hocam Emrah Altuntaş ile Malatya Meslek Yüksek Okulu'nda ilk adımları attık. Fakat şu an oldukça güzel bir noktaya geldi. Deprem olur, afet olur, sel olur buna esnasında veya sonrasında müdahale etmek değil, öncesinde hazırlık ve zarar azaltma aşaması oldukça önemlidir. Dolayısıyla bugün almış olduğumuz bu eğitimler aslında her ne kadar afet esnasında kullanacak gibi görünse de olaya öncesinde ve esnasında neler yapılabileceğine, nasıl müdahale edileceğine dair eğitimler alacaksınız. Bu hem bir doğal afette insanlara fayda sağlamak açısından hem de sizin sosyal yaşamınızda yine faydalı olacak bilgiler edineceksiniz”

ifadelerine yer verdi.

“ALLAH KULLANDIRMAK ZORUNDA KALMASIN”

Her nimetin bir külfeti olduğunu kaydeden İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen,

“Türkiye nüfusunun yüzde 70’i önemli deprem kuşaklarında yaşıyor. Geçen bir seminere katılmıştım orada hocamız ‘Türkiye nüfusunun yüzde 70’i, 30 yıl yaşadığında illaki 7 veya üzerindeki bir depremle karşılaşacak’ demişti. Çok büyük depremler var. Erzincan depremi işte Marmara depremi, Van depremi yine Elazığ depremi gibi 6-7 deprem yaşandı. Biz de 6 Şubat depremiyle 7 üstü iki depremde karşılaşmış olduk. Türkiye coğrafyamız birçok açıdan doğuyu, batıya bağlayan önemli bir kuşak noktası. İpek Yolu üzerinde bir köprü olarak pek çok medeniyeti barındırıyor. Medeniyetlerin geçiş noktası diye Anadolu coğrafyasından bahsettiğimizde ciddi bir memnuniyet duyuyoruz bulunduğumuz coğrafyadan. Ama her nimetin bir külfeti de var. Tabii bu etkinlik sadece bir deprem arama kurtarmadan ziya konu başlıklarına baktığımızda oldukça geniş, yani bir deprem olur, yangın olur, sel olur ya da acil durumda bir müdahale gerekir. Bu açıdan Hayat Kurtaran Gençlik projesini çok önemli buluyorum. Yaklaşık 7 hafta sürecek bir eğitim programı var. Türkiye’de, Türkiye gibi bir coğrafya’da yaşayan her bireyin hakikaten ihtiyaç duyduğu bir konuyu sizler öğrenerek, sertifikasını alarak ileride Allah kullandırmak zorunda kalmasın inşallah. Bilin ama Allah mecbur etmesin. Allah mecbur ederse de sizsiz bırakmasın”

söyleminde bulundu.

“UZAKTAN ONLİNE 6 EĞİTİM VAR”

Hayat Kurtaran Gençlik Projesi kapsamında verilen eğitimleri sıralayan Malatya AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Emrullah Altuntaş,

“Biz gerçekten deprem ülkesiyiz. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ama önümüzdeki günlerde neler, hangi afetlerle karşı karşıya kalacağımızı bilmediğimiz için böyle bir gençliğin bizim afetlere hazırlık noktasında gönüllülük eğitimlerini almaları noktasında özellikle bizlere sundukları desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Gönüllülük sisteminden kısaca bahsedecek olursak öncelikle yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Yani destek AFAD gönüllüsü yani saha eğitimlerini almadan önce yapmamız gereken en temel çalışmalardan birisi e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü başvurusu yapmak. Bu başvuruyu yaptıktan sonra yine gönüllüafad.gov.tr sayfasına girip orada yine e-Devlet şifreniz ile giriş yapabiliyorsunuz. Orada eğitimlerim var. Uzaktan online 6 eğitim var. Afet riskini anlama, azaltma, afet farkındalık, liderlik, kişisel stres yönetimi ve bunun yanı sıra da ipler düğümler şeklinde 6 uzaktan online eğitimi tamamlarsanız temel AFAD gönüllüsü oluyorsunuz. Yani birinci aşama eğitimini geçmiş oluyorsunuz. Daha sonraki süreçte de ikinci aşama dediğimiz saha eğitimleri başlıyor. Saha eğitimleri de İl AFAD eğitmenleri tarafından yine üniversitemizin de uygun göreceği bir alanda uygulama, saha eğitimleri oluyor. Birinci aşama dediğimiz çadır kurma eğitimi, en temel eğitimlerimizden birisi. Standart bir afet çadırımız var bizim 16, metrekare. Türkiye genelindeki bu 6 Şubat depreminden sonra 1 milyon çadır dağıtımı oldu. Yani dünyanın çadır stoku 450 binken 1 milyon çadır dağıtımı oldu ve bunların büyük bir kısmı 16,5 metrekare AFAD çadırlarıydı”

diye konuştu.

“DÜNYADAKİ ARAMA KURTARMA EKİBİ SAYISI 450 BİN”

Son olarak afetlere hazırlık noktasında AFAD gönüllülerini çok önemsediklerini belirten Altuntaş,

“Ülkemizde meydana gelen afet sonrası 2 milyon civarında arama kurtarmacıya ihtiyaç vardı. Yıkılan bina sayısına oranlarsak ve üç vardiya sistemiyle çalışırsa arama kurtarma ekipleri, 2 milyon kurtarmacıya ihtiyaç vardı. Dünyadaki arama kurtarma ekibi sayısı 450 bin. Bunun içinde biz afetlere hazırlık noktasında AFAD gönüllülerini gerçekten bu alanda çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını da aynı şekilde. Birinci aşama çadır kurma eğitimi olduğu için 16,5 metrekare afet çadırını sahada uygulamalı sizlere kurduruyoruz. Önce biz kuruyoruz, sonra siz ve tek tip yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 81 ilimizde aynı bu çadırları kullanıyoruz. Yine ikinci aşama dediğimiz eğitimimiz, yangın önleme ve söndürme eğitimi. Yani bir acil durum olabilir. Bir afet sonrası meydana gelebilecek yangın olabilir ya da ileride mezun olduğumuzda çalıştığımız alanlarda oluşabilecek bir yangına nasıl müdahale edebiliriz? Yangın söndürme cihazlarını doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Hangi yangın sınıfına, hangi yangın söndürme cihazını kullanmamız gerektiği noktasında bunu anlatıyoruz ve sizlere de birebir uygulamasını yaptırıyoruz. Yani bir yangına en yakın mesafeden ya da en uzak mesafeden nasıl etkili müdahale yapılır bunu öğretiyoruz. Üçüncü aşama dediğimiz eğitim, insani yardım ve psikososyal eğitimi. Yani özellikle bir afet sonucu insani yardım çalışmaları, çadır kent kurma, konteyner kent kurma ki şu an Malatya'da 74 noktada konteyner kentimiz mevcut olup 117 bin vatandaşımız konteyner kentlerde yaşıyor ve halen biz AFAD olarak bunların temel yaşam malzemelerinden tutunda konteyner içi malzemelerine kadar tamamını sağlıyoruz ve oralarda da yangın tedbirleri, yangın önlemleri de yine alıyoruz. Aslında biz bunları bu depremde 6 Şubat depreminde AFAD gönüllülerimizle yaptık. Büyük kısmını AFAD gönüllülerimizle, dağıtım çalışmalarımız, su dağıtımı, yemek dağıtımı, sahada çadır kurma çalışmalarını yine AFAD gönüllüsü arkadaşlarımızla sağladık. Daha sonra kurtarma araç gereç malzemelerinin kullanımı eğitimi veriyoruz. Bir enkazda kurtarma malzemeleri nasıl kullanılır? Hangi malzemeyi doğru zamanda, doğru yerde nasıl kullanabilirim? Beşinci aşama eğitimimiz de bu ve en sonda da bir ilk yardım eğitimimiz de yine uygulamalı olarak tamamladıktan sonra altı eğitimi tamamladıktan sonra başarılı olanlara bir sınav yapıyoruz. Teorik ve uygulama sınavı başarılı olan arkadaşlarımıza destek, AFAD gönüllüsü kimlik kartı çıkartıyoruz”,

açıklamasında bulundu.