Tarım Müdürlüğünden Malatyalı çiftçilere uyarı

Fungus kışı genellikle tomurcuk ve dallarda miselyum ve konidi halinde geçirir. Primer enfeksiyonlar konidilerle gerçekleşir ve hastalanmış tomurcuklar ile kanserler sürekli enfeksiyon kaynaklarıdır. Genç sürgün yaraları ve yapraklar ise sekonder enfeksiyon kaynaklarıdır. Etmen yaşam çemberini tüm yıl hasta tomurcuklarda sürdürmektedir. Hastalık kayısı ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturur.

Yaprak üzerinde oluşan lekeler ilk önce 1 milimetre çapında, yuvarlak, yağ lekesi görünümünde olup zamanla kenarlara kırmızımtırak, orta kısımları koyu kahverengine dönüşebilir. Bu lekeli kısımlar sonradan dökülür ve yaprakta delikler oluşur. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip dökülürler ve çapı 1 santimetreyi bulan delikler görülür. Etmen yaprak saplarını da enfekte etmektedir. Fungus sürgünler üzerinde yuvarlak, kahverengi kırmızı renkte lekeler oluşturur. Genç sürgünlerde oluşan lekeler kısa sürede zamk çıkararak küçük kanser yaralarına dönüşürler.

MÜCADELE

Malatya Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu hastalıklara karşı alınabilecek kültürel önlemler şu ifadelerle belirtildi:

“Kültürel Önlemler: İlkbaharda hastalıklı tomurcukları bulunduran ve kanser yaraları bulunan dallar ve genç sürgünler sağlam kısımdan budanarak bahçeden uzaklaştırılmalı ya da uygun bir yerde yakılmalıdır. Sulama, gübreleme, toprak işleme ve budama, iyi bir havalanma ve ağacın kuvvetli gelişmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Budama aletleri yüzde 10’luk sodyum hipokloriteye (çamaşır suyu) daldırılarak dezenfekte edilmelidir.

KİMYASAL MÜCADELE

Tarım İl Müdürü Osman Akar tarafından verilen bilgilerde ilaçlama yöntemleri şu şekilde belirtildi:

“1’inci İlaçlama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra (Bordo Bulamacı ya da Bakırlı bir preparat)

2’nci İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce. (Pembe çiçek tomurcuğu döneminde) Bakırlı bir preparat ya da Bordo bulamacı ile

3’üncü İlaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken (kürkten sıyrılırken) organik fungusitlerden biri ile ilaçlama yapılmalıdır.

Önemli not: İlimiz içinde bulunduğumuz aylar nem, yağış ve sıcaklık değerleri açısında büyük değişiklik gösterebilmektedir. İklimde yaşanabilecek hızlı değişim meyve bahçelerinde görülen hastalıkları tetiklemektedir. Bundan dolayı kayısı ağaçlarında çil hastalığın oluşmaması için üreticilerimizin meyvenin kürkten sıyrılma dönemini takip etmeleri ve mücadele için geç kalmamaları gerekir. Ancak içinde bulunduğumuz mevsim çok nemli ve yağışlı geçtiği için üreticilerimizin çil ilacını ikinci kez tekrarlamaları hastalığın oluşmaması açısında büyük önem arz etmektedir.”

Kaynak: BÜLTEN