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Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek mask
Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek
Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Vaizoğlu, Ürkütür-, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Kamışlı, Çamlıpınaralanı, Alan, Boğuk, Çukurcak, İmamlar-Eskiköy, Başseki, Burçaklık, Deniz, Dibekli, Hayrat, Karaçalı, Merkez_8, Saz, Tomaca bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Kamaş, Hacıbahattin, Hacıoğlu/3, Zeybek, Gökçel, Hacıoğlu/2, Uzun, Yavuz Selim/2, Yavuz Selim/3, Hacıoğlu/1, Yörük, Ramazan Yılmaz-, Çetin, Hacıoğlu, Ziya Gökalp, Karayel, Boncuk, Yıldız, Yavuz Selim, Köşk, Aslanoğlu, Yavuz Selim/1, Uçar, Tehneldere, Akdam, Kıbrıs, Vatan, Şeker, Kamaş, Silifke, Tehneldere bölgelerine,

Yarın 09.30-16-00 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Boztoprak (Merkez), Tepe bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Yokuşbaşı Kümesi, Aktanlı, Balandız, Merkez_7, Gölbeleni, Kavak, Bahçebaşı, Çadırlı, Çamlıca, Taşpınar, Say, Merkez-1, Kızılalan, Bağarası, Alatopak, Merkez-2, D.Dere, Kayabaşı/1, Kayabaşı/6, Kayabaşı/3, Kayabaşı/2, Kayabaşı_1, Yokuşbaşı, Ericek, Nergizli, Kırtıl, Kocapınar, Pelitpınarı, Sökün_1, Kurtuluş_1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek

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26 Mar 2024 - 15:55 Mersin- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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