Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Gülnar ve Silifke etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Vaizoğlu, Ürkütür-, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Kamışlı, Çamlıpınaralanı, Alan, Boğuk, Çukurcak, İmamlar-Eskiköy, Başseki, Burçaklık, Deniz, Dibekli, Hayrat, Karaçalı, Merkez_8, Saz, Tomaca bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Kamaş, Hacıbahattin, Hacıoğlu/3, Zeybek, Gökçel, Hacıoğlu/2, Uzun, Yavuz Selim/2, Yavuz Selim/3, Hacıoğlu/1, Yörük, Ramazan Yılmaz-, Çetin, Hacıoğlu, Ziya Gökalp, Karayel, Boncuk, Yıldız, Yavuz Selim, Köşk, Aslanoğlu, Yavuz Selim/1, Uçar, Tehneldere, Akdam, Kıbrıs, Vatan, Şeker, Kamaş, Silifke, Tehneldere bölgelerine,
Yarın 09.30-16-00 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Boztoprak (Merkez), Tepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Yokuşbaşı Kümesi, Aktanlı, Balandız, Merkez_7, Gölbeleni, Kavak, Bahçebaşı, Çadırlı, Çamlıca, Taşpınar, Say, Merkez-1, Kızılalan, Bağarası, Alatopak, Merkez-2, D.Dere, Kayabaşı/1, Kayabaşı/6, Kayabaşı/3, Kayabaşı/2, Kayabaşı_1, Yokuşbaşı, Ericek, Nergizli, Kırtıl, Kocapınar, Pelitpınarı, Sökün_1, Kurtuluş_1 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.