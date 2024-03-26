Adana’da Ceyhan Çukurova Karaisalı Kozan Sarıçam Tufanbeyli ve Yüreğir etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı D 400 Karayolu, 388, 389, 393, 394, 395, 397, Otoban Baglantı Çevre Yolu, Sanayi, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 396, 439, 440, İlhan Egemen Darendelioğlu bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli, Devlet Bahçelı, Beyazevler, 77147, 77150, 77154, Alparslan Türkeş, Şehit Jandarma Sefa İzbudak, Şehit Polis Şahin Altmış bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında İmamoğlu ilçesine bağlı Çörten, 1161, 1164, 1165, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, Küme Evleri-, Malıhıdırlı-, 1392, 1393, 1394, 1397, 1399, Pekmezci-, Çaylı, Boztepe, Dilek, Cerenli, Eğeciuşağı, Eğerciuşağı Mezra, Karayusuflu, Şarıklı, Tülüler, Kepeztepe, Kösefakılı, Maltepe bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Kangallı, Topkaralı Merkez bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş Ağcaören, Acarmantaş Merkez, Acarmantaş Pürenlik, Ağlıdere, Bilallar, Mantaş, Pınargözü, Eminni, Eski Bucak, Karayanıklı, Eski Yerleşim, Kara Veliler, Yeni Yerleşim, Ağcaören, Yeni, Haliller, Ilıca Merkez, Ilıca Yeni, Kösalılar, Sırt, Tepe/1, Yusuflar, Güneri Merkez, Şehit Er Cüneyit Kızılarslan, Nergizli, Cambazlar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Saimbeyli ilçesine bağlı Mazıburnu, Kapaklı Kuyu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Çörten, 1161, 1164, 1165, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, Küme Evleri-, Malıhıdırlı-, 1392, 1393, 1394, 1397, 1399, Pekmezci-, Çaylı, Boztepe, Dilek, Cerenli, Eğeciuşağı, Eğerciuşağı Mezra, Karayusuflu, Şarıklı, Tülüler, Kepeztepe, Kösefakılı, Maltepe, Aydınyurdu, Kılıçlı, Kozan, Mezra, Mezra2 Üst, Mustafalar, Ustahasanlar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tufanbeyli ilçesine bağlı Acar, Akar, Akarsu, Akasya, Akın, Akmeşe, Alıç, Bahçelievler, Canan, Döner, Esentepe, Gedik, Gizem, Kışla, Kıvılcım, Kızıltepe, Küçüktopuklu, Recep Aktürk Cumhuriyet, Saimbeyli, Serap, Sevgi, Sezen, Şehit İlbey, Şehit Zafer Özçay, Vatan, Vatan1, Yakut, Yaşam, Abdurahman Karaduman, Fatih Terim, Girne, İkioluk, İnci, Meltem, Recep Aktürk, Sebze Hali, Şehitahmet Batkı, Şirin, Terminal, Beşoluk, Çiçek, Çiğdem, Harman, Kavaklıdere, Kıraç, Konuk, Merkez Cami, Sebat, Yaren, Yenicami Camili bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4705, 4707, Gaffurdede, Kardelen, 4704 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.