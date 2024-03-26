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Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da ve Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi mask
Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi
Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi
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DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Derince, Kaleyolu, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Dikbayır, Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Haydar (Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı (Heybeli), Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı, Aydınlık, Göşek Mezra, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Topluca, Karşıyaka (Merkez) bölgelerine,

Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik, Yeşilöz, Taşlıdere, İnanlı, Kaletepe, Doğancık, Gertavi, Çavuşlu, Tepecik Mezra, Kavaklı, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Beşevler, Aşağıgüneşli, Yamaçlı, Tepecik (Merkez), Komando, Çaybaşı, Selahaddini Eyyübi, Bahçeli, Pınarbaşı, Sağlık, 75. Yıl, Karşıyaka bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Urganlı, Kılıç, Kesmeköprü, Suçeken bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Akarca, Muratlı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Ardıçlı, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Haydarpaşa, Akça, Arık, Atlıhan, Bağözü, Çukurçeşme, Bağlarbaşı, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,

Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Ilıca, Esence, Karaduman, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Kapaklı, Aşağı Ürünlü, Yazyurdu, Uğurca, Yolkonak, Yukarı Ürünlü, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Ayışığı, Başlamış, Bağdu bölgelerine,

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kısmet, 19 Mayıs, Bayındır, Şirinevler, Akyürek, Meydan, Yenişehir, Kuyubaşı, Hilal bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı, Kayahisar, Çeltikyolu, Elmadalı, Gözlüce, Oya, Suludere, Cevizlik, Ayn Kebir, Bistan, Kesmetaş, Bindal, Hatti, Merkez, Nallıkaya, Atmaca, Tüylüce, Evsel, Yamaçlı, Çöğürlü, Ormanlı, Aktaş, Suluyazı, Halenze, Kayalı, Kale, Hıdran, Bombat bölgelerine,

Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Kekliktepe, Dadaklı, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak, Sarıgül, Fatih bölgelerine,

Yarın 13.30-17.30 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atatürk, Engin, Bardaklı, Çaykaya, Karakaya, Goraşa bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi
 

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26 Mar 2024 - 15:47 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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