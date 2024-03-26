Bir uyarı da Batman ve Siirt için geldi

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Derince, Kaleyolu, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Dikbayır, Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Haydar (Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı (Heybeli), Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı, Aydınlık, Göşek Mezra, Şahinli Mezra, Gürgenli, Dereköy, Topluca, Karşıyaka (Merkez) bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik, Yeşilöz, Taşlıdere, İnanlı, Kaletepe, Doğancık, Gertavi, Çavuşlu, Tepecik Mezra, Kavaklı, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol, Beşevler, Aşağıgüneşli, Yamaçlı, Tepecik (Merkez), Komando, Çaybaşı, Selahaddini Eyyübi, Bahçeli, Pınarbaşı, Sağlık, 75. Yıl, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Urganlı, Kılıç, Kesmeköprü, Suçeken bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Akarca, Muratlı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Ardıçlı, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Haydarpaşa, Akça, Arık, Atlıhan, Bağözü, Çukurçeşme, Bağlarbaşı, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Ilıca, Esence, Karaduman, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Kapaklı, Aşağı Ürünlü, Yazyurdu, Uğurca, Yolkonak, Yukarı Ürünlü, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Ayışığı, Başlamış, Bağdu bölgelerine,
Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kısmet, 19 Mayıs, Bayındır, Şirinevler, Akyürek, Meydan, Yenişehir, Kuyubaşı, Hilal bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı, Kayahisar, Çeltikyolu, Elmadalı, Gözlüce, Oya, Suludere, Cevizlik, Ayn Kebir, Bistan, Kesmetaş, Bindal, Hatti, Merkez, Nallıkaya, Atmaca, Tüylüce, Evsel, Yamaçlı, Çöğürlü, Ormanlı, Aktaş, Suluyazı, Halenze, Kayalı, Kale, Hıdran, Bombat bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Kekliktepe, Dadaklı, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak, Sarıgül, Fatih bölgelerine,
Yarın 13.30-17.30 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atatürk, Engin, Bardaklı, Çaykaya, Karakaya, Goraşa bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.