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Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek mask
Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek
Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Çayırdere, İstasyon, Bagür, Şirinevler, Yeşilköy, Sanayi, Fevzi Çakmak, Dicle bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Ambar, Akpınar, Dumlupınar, Tekel, Sanayi, Fatih, Altıok, Kurtuluş, Fırat, Ulutürk, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar, Akçay bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Aşağışeyhler bölgelerine,

Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Altınakar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yayvan, Çardaklı, Sergen bölgelerine,

Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören bölgelerine,

Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak, Doğanköy, Esentepe, Taban, Mezopotamya bölgelerine,

Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çakmaklı bölgesine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy, Özbek, Bağcılar, Konuklu, Baloğlu bölgelerine,

Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Bayırlı, Şenlik bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yüksek bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar, Tokluca, Pınaroğlu, Buçuktepe, Uzunbahçe, Batıkarakoç, Karamus, Boğazören, Kuyuluhöyük, Yarımkaş, Çeltikaltı, Alabaş, Ayveri, Yıllarca, Halkapınar bölgelerine,

Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Aziziye, Dönümlü, Gürdoğan, Kooperatifler, Talaytepe, Üçkuyu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 

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26 Mar 2024 - 15:44 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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