26 Mar 2024 - 15:37 - Siyaset

Taşkın: Ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz

Seçim çalışmalarını kent merkezinde esnaf ziyaretleri ile sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremlerde büyük yıkım yaşayan Fuzuli ve Hasanbey caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Taşkın, daha sonra Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası, Malatya Mobilyacılar Odası ile Keresteciler Odası’nı ziyaret etti.