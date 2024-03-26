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Taşkın: Ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz

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Seçim çalışmalarını kent merkezinde esnaf ziyaretleri ile sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremlerde büyük yıkım yaşayan Fuzuli ve Hasanbey caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Taşkın, daha sonra Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası, Malatya Mobilyacılar Odası ile Keresteciler Odası’nı ziyaret etti.

Taşkın Ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz mask
Taşkın Ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz
Taşkın Ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz
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Seçim çalışmalarını kent merkezinde esnaf ziyaretleri ile sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremlerde büyük yıkım yaşayan Fuzuli ve Hasanbey caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Taşkın, daha sonra Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası, Malatya Mobilyacılar Odası ile Keresteciler Odası’nı ziyaret etti.

Göreve başlamalarının hemen akabinde ilk işlerinin yeni çarşı projesini tamamlamak olacağını ifade eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “Esnafın iş yapmadığı ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz” dedi.

Taşkın: Ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz

“ÇARŞI ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR”

Ziyaretlerde asrın felaketinin ortaya çıkardığı olumsuzlukların asrın dayanışması ile aşıldığına dikkat çeken Taşkın, devlet millet el ele zor günlerinde geride bırakılacağını kaydetti. Çarşı çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü aktaran Taşkın, yıl sonu itibariyle esnafların peyderpey kalıcı iş yerlerine taşınmaya başlayacaklarını da ifade ederek, biraz sabır istediklerini söyledi.

Taşkın: Ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz

Konteynerlerde tek bir esnaf kalmayana kadar çalışmaların süreceğini belirten Taşkın, depremin izlerini silme noktasında kararlı olduklarını kaydetti. Taşkın’a ziyaretlerinde ‪MilliyetçiHareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan'da eşlik etti.

Taşkın: Ekonomik çarkın dönmediği bir şehir ayakta duramaz

Kaynak: BÜLTEN

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26 Mar 2024 - 15:37 Malatya- Siyaset

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