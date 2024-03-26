“Kentine ve milletine çalışan bir ekip olacağız”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, “Yeşiltepe ve Afet Evlerinin yıllardır unutulmuş bir kenara itilmiş, bitmeyen büyük sorunları var” dedi.

“ONLARI UNUTARAK BÜYÜK BİR DERS VERECEĞİZ”

Özellikle Afet Evleri Mahallesi sakinleri doğal gaz, kentsel dönüşüm ve mahallede bulunan hurdacılarla ilgili sorunları dile getirdi. Mahalle sakinleri Afet Evleri Mahallesi bölgesinde başta evlere çekilemeyen doğal gaz sorununu, yıllardır her seçim öncesi söz verilip bir türlü bitirilemeyen Kentsel Dönüşüm Projesi ve mahallede bulunan hurdacı iş yerlerinin bir türlü başka bir yere taşınmamasından yana sıkıntılarını dile getirdiler. Aslan, “Maalesef her seçim öncesi AK Parti Milletvekilleri ve adayları Belediye Başkan ve adayları oy ticareti yapmak için gündeme getirdiğimiz sıkıntıları en kısa zamanda çözeceklerinin sözünü verip seçim bitip kazandıktan sonra ne mahalleye geldiklerini ne de mahalle sakinlerini makama kabul etmediklerini görüyoruz. Bizi unutanlara biz de onları unutarak büyük bir ders vereceğiz” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜME KAVUŞTURULMAYAN ÇOK BÜYÜK SORUNLARI VAR”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan Yeşiltepe Mahallesi’nde yıllardır bir değişimin yaşanmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Yeşiltepe Bölgesi ve Afet Evleri Mahallesi’nin uzun yıllardır söz verilip bitmeyen ve çözüme kavuşturulmayan çok büyük sorunları var. Ben bu mahallenin çocuğuyum. Bu mahalleleri çok iyi bilirim. Çocukluğum gençliğim ilk, orta ve lise eğitimim burada geçti. Maalesef 45-50 yıldır bu mahalleler nasılsa şimdi de aynı. Çok değişen bir şey olmamış. Siyasiler vatandaşlarımızın dediği gibi her seçim oy avcılığı yapmak için söz verip gitmişler. Seçim sonrası bir daha da dönüp arkasına bakmamışlar. Mahalleyi de, milleti de, sözlerini de unutup gitmişler. Milleti unutup gidenlere bu millet sandıkta kırmızı kart göstererek en güzel cevabı verecek, bunları unutacaklardır. Milletin oyunu çantada keklik gören siyasiler, unutmasınlar ki; makamlar mevkiler ve 5 yıllık süreç göz açıp kapayana kadar geçer ve saltanatınız biter. Allah'ın izni ile biz kazandığımız takdirde en başta kenar ve kırsal mahallelerimizden başlayarak sorunları hep birlikte çözmeye çalışacağız. Ben ve ekibim sadece kendine ve yandaşa değil, kentine ve milletine çalışan bir ekip olacağız.”

Aslan, mahalle sakinlerine ve esnaflara “31 Mart sabahı sizleri unutan, sözlerini ve vaatlerini unutanları, sandıkta unutmaya var mısınız?” diyerek vatandaşlardan Yeşilyurt'u yönetmek adına sandıkta Yeniden Refah Partisine ve Murat Aslan'a yetki vermelerini istedi.

Kaynak: BÜLTEN