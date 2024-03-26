Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ve partililerle birlikte Eski SGK arkasındaki esnafları ziyaret etti. Esnafların talep ve sorunlarını dinleyen Yıldırım, 31 Mart seçimleri için oy ve destek istedi.

“BELEDİYELERDE YENİDEN DESTAN YAZACAĞIZ”

Belediyelerde yeniden tarih yazacaklarını kaydeden Yıldırım, “Hilal bağımsızlığımızın, Başakta bolluk ve bereketin sembolüdür. Hilal ve başak ile ülkemizde refah dönemi başlayacak. Nasıl geçmişte Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız ile Refah Partisi bolluk ve bereketli işler yaptı ise, bugün de Dr. Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi ile yine bolluk ve bereketle işler yapacağız inşallah. Milli Görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız. Belediyelerde yeniden tarih, yeniden destan yazacağız” İfadelerinde bulundu.

“MALATYA’DA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ”

“Depremde ağır yara alan ve sorunları çözümsüz bırakan Malatyalılar, rantçı belediyecilikten kurtulmanın yolunun da milli görüş olduğunu biliyor” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Malatya’da birinci parti olacağız. Malatya’yı ranttan uzak, bilimin ışığında yeniden imar edecek olan tek parti Yeniden Refah Partisi’dir. Biz bu şehrin rantına değil, bu şehrin rantını paylaşmak için aday olanların oyunlarını bozmaya ve Malatya’ya hizmet etmeye talibiz. Malatya’yı 20 yıldır aynı iktidar ve aynı muhalefet yönetiyor. Depremde bu şehrin ağır yara almasından her ikisinin de sorumluluğu var. Malatya’nın yıkımında sorumlu olanlar, Malatya’nın inşasında çözüm olamazlar. Malatya’da sınırsız imar izni veren, plansız şehirleşmenin önünü açan siyasi düşünce, bu şehrin yıkımından birinci derecede sorumludur. Malatyalılar; bu kenti yıkanlara ve enkaza çevirenlere, yüzbinlerce Malatyalının evsiz, dükkânız kalmasına neden olanlara bir daha temsil yetkisi vermemeli.”

Kaynak: BÜLTEN