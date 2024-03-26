Bingöl ve Tunceli’de saatler sürecek

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Karcı Köyü Doğanca Mevkii, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Arpa Çay Mevkii, Doğanca Köyü Eski Köy Mevkii, Doğanca Köyü Tepecik Mevkii, Yeşildere Mahallesi, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Çevirme Köyü, Sarısaman Köyü Merkez Mevkii,

Yarın 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Yazkonağı Köyü Merkez Mevkii, Sağgöze Köyü Merkez Mevkii, Yolaçtı Köyü Coşkunlar Mevkii, Yolaçtı Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Sağgöze Köyü Kaymaz Mezra, Yazkonağı Köyü Doğanlar Mezra, Yazkonağı Köyü Kanatlı Mezra, Karcı Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Merkez Mevkii,

Yarın 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Üçgül Köyü Çobankaya Mevkii, Üçgül Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü İbraman Mevkii, Döşekkaya Köyü Güllüce Mevkii, Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Büyükköy Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Kocakaya Mezra, Güzeldere Köyü Gört Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ tarafından Tunceli’de de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Tunceli’de:

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Salkımözü Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl Köyü, Merkez Mahallesi, Güneycik Köyü, Ayranlı Köyü, Akpınar Köyü Kuzuluk Mezra, Sarıyayla Köyü, Beytaşı Köyü, Turnayolu Köyü, Doğantaş Köyü, Ramazan Köyü, Dereova Köyü, Güzelpınar Köyü, Ballıca Köyü, Çalıkağıl Köyü Dikilitaş Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.