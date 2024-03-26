Elazığ’da Kovancılar ve Baskil’de geniş çaplı yaşanacak

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Canbeyler Mahallesi, Şefkat Mahallesi, Düğüntepe Köyü, Meydancık Köyü Çağlar Mezra, Meydancık Köyü, Karagedik Köyü, Hacıuşağı Köyü Başağaç Mezra, Yıldızlı Köyü, Karoğlu Köyü Çubuklu Mezra, Resulkahya Köyü, Kayabeyli Köyü Belhan Mezra, Pınarlı Köyü Gedebük Mezra, Koçyolu Köyü, Doğancık Köyü Düz Mezra,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Doğancık Köyü Bekcili Mezra, Doğancık Köyü Y.i.ö.b.o. Mezra, Doğancık Köyü Yukarıköy Mezra, Kayabeyli Köyü, Şahaplı Köyü Gejikan Mezra, Şahaplı Köyü, Şahaplı Köyü Bejan Mezra, Odabaşı Mahallesi, Mustafa Demirel Mahallesi, Eskibaskil Mahallesi, Hacıuşağı Köyü Taşkapı Mezra, Akuşağı Köyü Haci Temur Mezra, Akuşağı Köyü Merkez Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Yukarıkuluşağı Köyü Kuzucuk Mezra, Yukarıkuluşağı Köyü Gedek Mezra, Yukarıkuluşağı Köyü Kasımlar Mezra, Gökbelen Köyü Soğuk Su Mezrası Mezra, Emirhan Köyü Keçilli Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Merkez Mevkii, Sarıgül Köyü Sarıgül, Karoğlu Köyü Merkez Mevkii, Topaluşağı Köyü, Tavşanuşağı Köyü Tepe Altı Mezra, Koçyolu Köyü bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Haliçler Mezra, Yıldızlı Köyü Davut Mezra, Hacıuşağı Köyü, Harabekayış Köyü, Harabekayış Köyü Haci Bekir Mezra, Yeniocak Köyü Merkez Mevkii, Harabekayış Köyü Yukarı Kardeşler Mezra, Yeniocak Köyü Işıklı Mezra, Beşbölük Köyü Çavuşlu Mezra, Beşbölük Köyü Merkez Mevkii, Beşbölük Köyü Göluşağı Mezra, Şituşağı Köyü Güneşli Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Şituşağı Köyü, Kızıluşağı Köyü Merkez Mevkii, Akdemir Köyü Subaylar Mezra, Akdemir Köyü, Kızıluşağı Köyü Gündüz Mevkii, Yukarıkuluşağı Köyü Merkez Mevkii, Karoğlu Köyü Topal Mevkii, Yukarıkuluşağı Köyü Baznalar Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Resulkahya Köyü Beyler Mezra, Koçyolu Köyü Besikan Mezra, Karoğlu Köyü Atamlar Mezra, Karakaş Köyü Göllüce Mezra, Deliktaş Köyü, Günbağı Köyü Günbağı, Doğancık Köyü Kemerli Mezra, Harabekayış Köyü Yazıkonak Mezra, Söğütdere Köyü Merkez Mevkii, Şituşağı Köyü Yuvacık Mezra, Söğütdere Köyü Sakolar Mezra, Yalındam Köyü Yukarı Eşme Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Yalındam Köyü Merkez Mevkii, Şituşağı Köyü Merkez Mezra, Yalındam Köyü Sağırlar Mezra, Şituşağı Köyü Okul Ve Sağlık Ocağı Mezra, Şituşağı Köyü Tarlacık Mezra, Karakaş Köyü Taşlık Mezra, Karakaş Köyü, Karakaş Köyü Yukarı Ardıçlı Mezra, Yukarıkuluşağı Köyü Tabaklar Mezra, Resulkahya Köyü Köz Mezra, Konalga Köyü Uğurlu Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Konalga Köyü, Konalga Köyü Sal Mezra, Demirlibahçe Köyü, Doğancık Köyü Subaşı Mezra, Harabekayış Köyü Körbekir Mezra, Bulutlu Köyü Bulutlu, Kızıluşağı Köyü Hacıhaliloğlu Mevkii, Karakaş Köyü Aşağı Ardışlı Mezra, Düğüntepe Köyü Kumlu Mezra, Karaali Köyü, Paşakonağı Köyü Bekirmustafa Mevkii, Paşakonağı Köyü Merkez Mevkii, Şituşağı Köyü Şükür Mezra, Söğütdere Köyü Üsmıhtan Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Konalga Köyü Gümüşçay Mezra, Hacıuşağı Köyü Samanlı Mezra, Bulutlu Köyü Sarıyumak Mevkii, Akdemir Köyü Topluca Mezra, İçlikaval Köyü Merkez Mevkii, Şahindere Köyü Aliağa Mezra, Şahindere Köyü, Üçpınar Köyü, Karoğlu Köyü Yukarı Zemzem Mevkii, Aşağıkuluşağı Köyü Beyler Mezra, Aşağıkuluşağı Köyü Mollabekir Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Aşağıkuluşağı Köyü Memişler Mezra, Emirhan Köyü Fakir Mezra, Emirhan Köyü Merkez Mevkii, Bozoğlak Köyü, Sancaklı Köyü Sancaklı, Sütlüce Köyü, Sultanuşağı Köyü Budaklı Mezra, Emirhan Köyü Sütlüce Mezra, Karagedik Köyü Kasuşağı Mezra, Sultanuşağı Köyü Süleyman Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Sultanuşağı Köyü, Örenyaka Köyü Yukarı Mevkii, Gökbelen Köyü Karahüseyin Mezrası Mezra, Göldere Köyü, Koyunuşağı Köyü, Kuşçu Köyü, Kuşçu Köyü Yukarı Kuşçu Mezra, Gökbelen Köyü, Akçatepe Köyü, Akçatepe Köyü Acısu Mezra, Gökbelen Köyü Karaçor Mezrası bölgelerine,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Akgömlek Köyü Karaçor Mezrası Mezra, Akuşağı Köyü Öteşaluşağı Mezra, Akuşağı Köyü Konuklu Mezra, Akuşağı Köyü Diyerbeyler Mezra, Topkıran Köyü Konak Mezrası Mezra, Topkıran Köyü, Akuşağı Köyü Yukarıgeçit Mezra, Bahçeli Köyü, Çevrekaya Köyü Çay Mezrası Mezra, Çevrekaya Köyü, Çevrekaya Köyü Hamurlu Mezrası Mezra,
Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Göldere Köyü Dursunlu Mezra, Akuşağı Köyü Dervişler Mezra, Topkıran Köyü Karabey Mezrası Mezra, Akuşağı Köyü Aşağıgeçit Mezra, Kumlutarla Köyü Merkez Mevkii, Hüyükköy Köyü, Akuşağı Köyü Göleler Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Tatlıpayam Köyü, Tatlıpayam Köyü Kiziruşağı Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Taşören Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi, Saraybahçe Köyü, Karıncaköy Köyü, Şenova Köyü, Gökçedal Köyü Yanıkara Mezra, Payamlı Köyü, Soğukpınar Köyü Güler Mezra, Soğukpınar Köyü, Çakırkaş Köyü Yol Bükü Mevkii, Ekinözü Köyü, Ekinözü Köyü Esentepe Mezra, Yeşilköy Köyü, Köprüdere Köyü, Çakırkaş Köyü Hoşmat Mevkii, Çakırkaş Köyü Cumhuriyet Mevkii, Karıncaköy Köyü Piyazgül Mezra, İsmet Paşa Mahallesi, Bayramyazı Köyü, Başyurt Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Sağucak Köyü, Çayırdam Köyü, Kuşçu Köyü Deveci Yol Altı Mevkii, Gedikyurt Köyü, Kuşçu Köyü Yamac Yolu Yayla Evleri, Okçular Köyü, Karabörk Köyü, Soğukpınar Köyü Kamışlı Mezra, Demirci Köyü, Sarıbuğday Köyü, Karaman Köyü, Yukarıkanatlı Köyü, Aşağıkanatlı Köyü, Tabanözü Köyü, Durmuşlar Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Güllüce Köyü, Durmuşlar Köyü İncedal Mezra, Bahçecik Köyü, İsaağamezrası Köyü, Karasungur Köyü Kemaşlı Mezra, Karasungur Köyü, Aşağımirahmet Köyü, Yukarımirahmet Köyü, Köklüce Köyü, Aşağıdemirci Köyü, Yoncalıbayır Köyü, Yılbaşı Köyü, Göçmezler Köyü, Altınoluk Köyü, Kayalık Köyü, Yukarıdemirli Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.