Malatya'da 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, toplam da 4 ayrı suçtan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın yapılan üst aramasında, 226.86 gram esrar maddesi, 10 flaşör halinde toplamda 84 adet Neurontin 800 mg sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para ele geçirildi. H.B.T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.