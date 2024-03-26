- Asayiş

Malatya'da 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, toplam da 4 ayrı suçtan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı mask
Malatya'da 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, toplam da 4 ayrı suçtan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Şahsın yapılan üst aramasında, 226.86 gram esrar maddesi, 10 flaşör halinde toplamda 84 adet Neurontin 800 mg sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para ele geçirildi. H.B.T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Malatya'da 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Malatya il emniyet müdürlüğü, malatya operasyon, malatya, son dakika malatya, malatya merkez, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri

26 Mar 2024 - 14:12 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL