26 Mar 2024 - 14:12 - Asayiş

Malatya'da 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, toplam da 4 ayrı suçtan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.T. yakalanarak gözaltına alındı.