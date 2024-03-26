- Gündem

“Kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız”

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri yeni Hizmet Binasında personellerle bir araya geldi. Burada personellerle birlikte iftar programında buluşan Gürkan, yeni hizmet binasının Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız” mask
“Kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız”
“Kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız”
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası Mezarlık İşlerine bağlı ekiplerin canla başla çalıştığına vurgu yapan Gürkan, “Sizler bu memlekette kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız. Allah sizlere işlerinizde kolaylık versin” dedi.

“Kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız”

BAŞKANLIĞIMIZ O DÖNEMDE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ LAYIKIYLA YAPTI

6 Şubat depremlerinde Mezarlık İşleri Başkanlığına bağlı ekiplerin üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiklerini belirten Gürkan, “Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan ayı sizlere ve ailelerinize mübarek olsun.  Bu ayda yapmış olduğumuz ibadetler ve dualarımız Cenabı Allah’ın nezdinde kabul buyursun. Sizler gerçekten çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdiniz. 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen büyük depremler yaşadık. 11 ilin 4 ili depremden oldukça fazla etkilendi. Bu illerden birisi de Malatya’ydı. Bin yılın felaketinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Mezarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız o dönemde üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı. O dönemde hepimizin aileleri depremzedeydi. Kimileri yakınlarını kaybetti. Ayrıca havanın -15, -20 dereceleri gördüğü bir dönemdi. Vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında en ufak bir ‘of’ demeden büyük bir fedakârlık içerisinde canla başla çalıştınız. Bu nedenle hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizler bu memlekette kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız. Allah sizlere işlerinizde kolaylık versin” ifadelerine yer verdi.

“Kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız”
 
“Kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız”
 
“Kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız”

# Selahattin Gürkan, Mezarlık İşleri yeni Hizmet Binası, Malatya Büyükşehir Belediyesi, malatya haber, malatya, son dakika malatya, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya merkez

26 Mar 2024 - 14:10 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL