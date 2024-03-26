Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası Mezarlık İşlerine bağlı ekiplerin canla başla çalıştığına vurgu yapan Gürkan, “Sizler bu memlekette kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız. Allah sizlere işlerinizde kolaylık versin” dedi.

BAŞKANLIĞIMIZ O DÖNEMDE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ LAYIKIYLA YAPTI

6 Şubat depremlerinde Mezarlık İşleri Başkanlığına bağlı ekiplerin üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiklerini belirten Gürkan, “Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan ayı sizlere ve ailelerinize mübarek olsun. Bu ayda yapmış olduğumuz ibadetler ve dualarımız Cenabı Allah’ın nezdinde kabul buyursun. Sizler gerçekten çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdiniz. 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen büyük depremler yaşadık. 11 ilin 4 ili depremden oldukça fazla etkilendi. Bu illerden birisi de Malatya’ydı. Bin yılın felaketinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Mezarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız o dönemde üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı. O dönemde hepimizin aileleri depremzedeydi. Kimileri yakınlarını kaybetti. Ayrıca havanın -15, -20 dereceleri gördüğü bir dönemdi. Vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında en ufak bir ‘of’ demeden büyük bir fedakârlık içerisinde canla başla çalıştınız. Bu nedenle hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizler bu memlekette kahramanlık ve hizmet destanı yazdınız. Allah sizlere işlerinizde kolaylık versin” ifadelerine yer verdi.