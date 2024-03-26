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Çarşı merkezinde ilk yapı yükseldi

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Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 13,5 ay gibi bir süre geçerken çarşı merkez olarak tabir edilen alanda ilk yapı yükseldi.

Çarşı merkezinde ilk yapı yükseldi mask
Çarşı merkezinde ilk yapı yükseldi
Çarşı merkezinde ilk yapı yükseldi
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Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 13,5 ay gibi bir süre geçerken çarşı merkez olarak tabir edilen alanda ilk yapı yükseldi.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir olan Malatya’da çarşı merkezindeki çalışmalar ilk meyvesini verdi. Etrafı çevrili olsa da şantiye alanında ilk yapının yükseldiğini gören vatandaşların umutları yeniden yeşerdi.

Çarşı merkezinde ilk yapı yükseldi

Depremlerin üzerinden bir yıl geçerken birçok Malatyalı zaman zaman çarşı merkezindeki çalışmaların yavaş ilerlediğinden dert yanıyordu. Ancak şimdilerde çarşı merkezinde yükselen ilk yapıyı gören vatandaşlar, az da olsa umutlanarak, şehrin bir an önce ayağa kalkmasını talep ediyorlar. 

Çarşı merkezinde ilk yapı yükseldi

Başta Malatya Valisi Ersin Yazıcı olmak üzere birçok siyasi, çarşı merkezinin bir yıl içinde ayağa kalkacağını belirtirken, alanda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu hızla gitmesi durumunda 2025 yılı başları itibari ile Malatya çarşı merkezindeki çalışmaların tamamlanacağı ve esnafların dükkânlarına kavuşacağı tahmin ediliyor.

Çarşı merkezinde ilk yapı yükseldi

(HÜSEYİN KOCAMAN-BUSABAH GAZETESİ)

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26 Mar 2024 - 14:02 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Kıroğlan

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