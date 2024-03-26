Balıkçıların yüzü gülüyor

6 Şubat depremlerinin ardından çevre yolu altında bulunan Malatya Adliyesi otopark alanında hizmet vermeye başlayan Balıkçı Pazarı esnaflarının yüzü şimdilerde gülüyor. Daha önceleri tanınırlık ve iş yapamama nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını ifade eden esnaflar şimdilerde satışlarının iyi olduğunu kaydettiler.

Ramazan ayı nedeni ile iftara balık yapmayı tercih eden vatandaşlar Balıkçı Pazarının yolunu tutuyor, esnaflarında yüzü gülüyor.

“HERKES BURAYI ÖĞRENDİ”

Balık satışlarının iyi olduğunu ifade eden Mustafa Caner isimli balıkçı esnafı

, “Satışlarımız gayet iyi, özellikle Ramazan ayı olması nedeni ile vatandaşlar iftar için balık alıyorlar. Depremden sonra eski Balık Pazarı yıkılınca burada hizmet vermeye başladık. Yaklaşık 3,5 aydır buradayız ilk zamanlar çoğu kişi burayı bilmediği için satış yapamıyorduk ama artık az çok herkes burayı öğrendi gelip alıyorlar o yüzden şu anda satışlarımız iyi”

şeklinde konuştu.

“SATIŞLAR ŞU AN NORMAL”

Ömer Arslan isimli Balıkçı Pazarı esnafı ise, “Balık satışları şu an normal. Burayı bilen geliyor, balığını alıyor. Zaten sezonun bitmesine az bir zaman kaldı. Balık sezonu bitince herkes köyüne, bahçesine gidecek, burası da boş kalacak” dedi.

“FİYATLAR UYGUN, BALIKLAR TAZE”

Balık satışlarının iyi olduğunu belirten Ferhat Buluş isimli Balıkçı Pazarı esnafı,

“Şu anda balık satışları güzel. Fiyatlar uygun, balıklar taze. Özellikle şu an alabalık ve somon’un mevsimi. Ramazan ayında iftarda balık tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. Uskumru özellikle hem yağda kızartmada hem de fırında çok güzel olur. Yine alabalık fırında da olsa yağda da olsa hafif olduğu için oldukça tercih ediliyor. Fiyatları da çok uygun. Hamsinin kilosu 120 lira, istavritin 120 lira, alabalık 150 lira. Somon 170 lira, uskumru 130 liraya satıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“SATIŞLARIMIZ GAYET İYİ”

Ramazan ayın nedeni ile yaklaşık bir aydır fiyatlara bir zam yapmadıklarını kaydeden Ahmet Demir isimli balıkçı esnafı,

“Satışlarımız gayet iyi. Ramazan ayı nedeni ile son bir aydır fiyatlara bir zam yapmadık. Hal böyle olunca da müşteri memnun, gelip alışverişini yapıyor. Ramazan ayında özellikle hamsi tercih ediliyor. Fiyatı da uygun 100 ile 120 lira arasında değişiyor. Karadeniz istavrit yine aynı şekilde 100 ile 120 lira arası, somon 170, alabalık 145 TL, İzmir çupra 250 lira”

açıklamasında bulundu.



