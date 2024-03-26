Gazi mahallesi de internet için ayaklandı “Cumhurbaşkanına ulaşıyoruz; ilgiliye ulaşamıyoruz”

Yeşiltepe Bölgesinde yaşanan internet sorunu bir bir isyan ettiriyor. Önce Seyran Mahallesi Muhtarı Zihni Dönmez, sonra Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz tepkilerini dile getirirken, son olarak da Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkan Yardımcısı ve Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük internetle ilgili yaşadıkları sorunları anlattı. BUSABAH gazetesine konuşan Başıbüyük, ilgililere sitem etti.

Gazi Mahallesi’nde internet sıkıntısının hat safhada olduğunu dile getiren Başıbüyük, bunda birçok vatandaşın mağdur olduğunu ifade etti.

“SONRADAN DÖNERİZ MESAJIYLA BİZLERİ AVUTUYORLAR”

İnternet sorununun çözülmesini talep eden Başıbüyük,

“Mahallemizin tamamı bozulsun, bunda sıkıntı yok çünkü belediyelere bunları yaptırıyoruz. Ama internet sıkıntısı böyle değil. Bizler Cumhurbaşkanımıza ulaşıyoruz, maalesef buradaki internetin ilgilisine bir türlü ulaşamıyoruz. Problemimiz çok büyük. Gazi Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta internetin kabloları çalındı. Bir aydan fazla oldu, bizler defalarca telefon ettiğimiz halde ilgileye ulaşamıyoruz. Burada dükkânlar, esnaflar poz cihazını bile çalıştıramıyorlar, satış yapamıyorlar. Eskinden olduğu gibi veresiyeye verip, deftere yazıyorlar. Mahallemizde çok sayıda öğrencimiz var, üniversite öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz derslerine çalışamıyorlar. İnternetle ilgili işlerini yapamıyorlar. Ben bile internet için defalarca telefon açtım, ekipler gelip baktılar, modemle uğraştılar ancak sıkıntıyı bulamıyorlar. Bu sıkıntı nereden kaynaklanıyorsa giderilmesi lazım. İnsanlar internet nedeniyle mağdur olmamalı. Vatandaşlarımız sorun giderilmediği için tepkilerini ilk olarak bize gösteriyorlar. Bizler de ilgili kişilere ulaşmaya çalışıyoruz, telefonları bile açmıyorlar, sonradan döneriz mesajıyla bizleri avutuyorlar. 6 Şubat depremlerinden sonra en büyük sıkıntımız internet oldu”

ifadelerini kullandı.

“HAFRİYATLARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Diğer bir sorunlarının ise enkaz yığınlarının kaldırılmaması olduğunu belirten Başıbüyük,

“YİKOB tarafından ağır hasarlı binalarımız yıkıldı. Bir müteahhit değil yıkım birkaç müteahhitte verildi ve binalarımız yıkıldı. Yıkılan binaların bulunda yerde 3-5 kamyon olacak şekilde hafriyatlar duruyor. Kendilerince müteahhitler ‘bizler hafriyatları kaldırdık’ diyorlar ama her yıkılan binanın yerine en az 2-3 kamyon hafriyat çıkar ve bunların kaldırılmasını istiyoruz”

diye konuştu.

Yetkililere çağrıda da bulunan Başıbüyük, “Yetkililer bu zor günlerimizde bizle irtibat kurmalarını istiyoruz. Bu ağır günlerden bizim rahatlıkla çıkmamız için bizimle ilgilensinler. Problemlerimizi bir an çözmeliler” dedi.

Gazi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar da oldukça şikâyetçiler.

“BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU”

İnternet sorununun çözülmesini isteyen Kader Yıldırım isimli kadın,

“İnternetten bir randıman alamıyoruz. Ne varlığı belli ne de yokluğu. Aylık 400 TL fatura ödüyorum, ancak istediğim ölçüde hizmet alamıyorum. Olmayan internetin faturasını ödemezsek anında interneti keserler. Ancak hizmete gelince hizmet vermezler. Depremler bahane ediliyorsa hiç böyle bir bahane kabul etmiyoruz. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Hala aynı tas aynı hamam. Uçak yapıyoruz, insansız hava araçları yapıyoruz, 6. Nesil uçak yapmak için harekete geçiyoruz ama hala biz burada internet sıkıntısı yaşıyoruz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Biz kimseden lütuf istemiyoruz, parasını ödediğimiz internetimizi versinler”

diye konuştu.

Çocukların ders çalışamadığını öne süren Merve Öz isimli vatandaş ise, “Çocuklar ders çalışamıyor, oyun oynayamıyorlar. İnternetten film izleyemiyoruz. Yemek tarifine bakacağım sayfayı bile açmıyor. Lütfen ilgililer görevlerini tam olarak yapsınlar” dedi.