İşte Bostanbaşı gerçeği! O günden bu güne ne değişti?

Malatya’da 1996 yılında hazırlandığı ifade edilen imar planına göre, Bostanbaşı’nda yapı düzeni o günlerde 2 kat olarak sınırlanmış. Aynı imar planında Bostanbaşı’nın 1’inci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle her türlü inşaat ve bütün zemin cinslerinde deprem yönetmeliğine kesinlikle uyulması gerektiği, çoklu katlara izin verilmesi halinde ise fore kazık gibi yöntemlere mutlaka başvurulmasının önem arz ettiği de ifade edilmiş.

Yani 6 Şubat 2023 depremlerinden 27 yıl önce burayı bekleyen risk kelime kelime anlatılmış. İşte o imar planının tüm detayları…

YAPI DÜZENİ 2 KAT OLARAK SINIRLANMIŞ

Malatya’da 1996 yılında İller Bankası tarafından hazırlandığı ifade edilen 1/1000 ölçekli imar planı gündeme oturacak bilgiler içeriyor. İncelenen imar planına göre, Bostanbaşı’nda yapı düzeninin 2 kat olarak sınırlandığı görülüyor.

İŞTE O PLAN NOTLARI

İşte 1/1000 ölçekli Bostanbaşı / Malatya imar planında geçen tüm o notlar:

“1-Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

2-Çatı ve çekme kat yapılamaz.

3-Binalar oturdukları tabii zemin ortalamasından kot alırlar.

4-Eğimden kazanılan katlar emsal hesabına dâhildir.

5-Tek parsel derinliğindeki yapı adalarında binalar belirlenen yönde mahreç alacaktır.

6-E.N.H. koruma kuşağı altındaki alanlarda tek yönetmeliğine uyulacaktır.

7-Konut dışı kentsel çalışma alanı içerisinde motel ve lokanta bulunabilen, akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

8-Tarımsal niteliği korunacak özel tarım alanlarında 5000 m2’den daha küçük alanlı ifraz (ayırma) yapılamaz. Ancak tarım veya konut amaçlı yapı için taks 0.025, kaks 0.050’dir Bu yapılar hiçbir zaman iki katı ve toplam 250 m2’yi aşamaz.

9-İşaretli alanlar ticaret, küçük sanayi alanları olup en küçük parsel 250 m2’dir. Özel ticaret alanlarında yapı adası bazındaki ticaret çeşitlerinin uygulamasına belediye yetkilidir.

10-Toplu uygulama yapılacak konut alanlarında park, çocuk bahçesi, oyun alanı, otopark vb. alanlar kendi parseli içinde çözülecektir. Bu alanlara ait vaziyet planları belediyece onanmadan uygulamaya geçilemez.”

“BOSTANBAŞI 1. DERECE DEPREM KUŞAĞINDA”

“11-Bostanbaşı 1’inci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle her türlü inşaat ve bütün zemin cinslerinde deprem yönetmeliğine kesinlikle uyulacaktır.

Birimler üzerinde bulunan toprak örtü bozuşma ürünü olup bina temellerinin açılması sırasında bu kısım asılarak alttaki sık zemine ulaşılmalıdır.

Bina temelleri aynı cins zemine oturtulmalıdır.

Çok katlı binaların ve sanayi kuruluşlarının düşünülmesi halinde tüm birimlerde zemin mekaniği prensiplerine uygun sondajlı etütler yapılarak elde edilen sonuçlara göre tespit edilecek temel projeleri uygulanmalı. Özel mühendislik tedbirleri getirilmesi halinde tatbiki sağlanmalıdır.

12-Demiryolu kuzeyinde karayolu batısındaki hazine mülkiyetindeki eğitim tesisi alanı için köy hizmetleri olumlu görüşü alınmadan inşaat uygulamasına geçilemez.

13-Bir yapı adasından az olmamak koşulu ile yapılacak kooperatif ve toplu uygulamalarda emsal yüzde 20 artırılır.”

PEKİ, NEDEN BU SON?

Tüm bu uyarılara rağmen Bostanbaşı’nda çoklu katlara izin verilmesi, yüzlerce kişinin mağdur olması ise akıllarda soru işareti bırakıyor.