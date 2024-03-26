26 Mar 2024 - 12:18 - Sağlık

Genetik faktöre dikkat! Ebeveynler sinirli bir çocuğa nasıl yaklaşmalı?

Farklı ailelerde yetişen çocuğun içinde bulunduğu konum her zaman farklıdır. Bazı çocuklar içinde bulundukları yaş gereği, bazı çocuklar ise genetik etkenlerden dolayı sinirli olabiliyor. Peki çok sinirli olan çocuklara ebeveynlerin nasıl yaklaşması gerekiyor? Ebeveynler çocuklara nasıl bir tavır sergilerse daha sağlıklı olur?