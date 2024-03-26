Genetik faktöre dikkat! Ebeveynler sinirli bir çocuğa nasıl yaklaşmalı?

Sinirli bir çocuğa tepkiyle yaklaşan ebeveynler nasıl karşılık alıyor, ebeveynler sakin ve sabırlı davranırsa çocukta bu davranış nasıl bir etki yaratıyor? Uzman Psikolog Sevgi Altan merak edilen o soruları yanıtladı.
ÇOCUKTA GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERE DİKKAT!
Ebeveynlerin öncelikle çocuğun gelişim özelliklerini öğrenmesi gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Sevgi Altan,
“Aile bireylerin, başta çocuğun neye sinirlendiğini bilmesi gerekiyor? Çocukların sinirlenmelerinin bir sürü sebebi var. Bunlar genetik faktörler de olabilir. Genetik etkenler için aile bireylerine bakılması gerekiyor. İşin içerisine çocuk girdiğinde çocuğun gelişimsel özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. 3 yaşındaki bir çocuk öfkeli ve sinirli bir davranış sergilediğinde, bu davranışın yaşının gereği olarak mı yoksa farklı sebeplerden dolayı mı olduğuna bakılması gerekiyor. Küçük yaştaki çocuklar olumsuz davranışları pekiştirilebiliyor. Aile bireylerine ufak bir şiddet uygulamıştır ama aile buna gülmüştür. Çocuk bunu artık göze almış, bunu normalleştirmeye başlamıştır”
dedi.
“İLK SORUN TESPİT EDİLMELİ”
Uzman Psikolog Altan, çocuğun duygusunu anne ve babanın tespit etmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:
“Annenin ve babanın bu anlamda olumsuz davranışlardan çok pekiştirici davranışlar sergilemesi gerekiyor. Öncelikle çocuğun kaç yaş aralığında olduğunu bilmemiz, buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Ona göre ilerleyiş şeklini belirleyeceğiz. Çünkü biz burada çocuğun duygusunu tanımaya çalışıyoruz. Çocuk bu davranışı neden yapıyor? Başta bunu bilmemiz gerekiyor. Bu çocuk acaba uykusuz mu? Bu çocuğun beslenmesiyle ilgili bir sıkıntı var mı? Bu çocuğa yeteri kadar aile sevgi ile temas ediyor mu? Bu çocuk bu davranışı sergiliyorsa muhakkak ki bir yerlerde bir sorun var. İlk sorun tespit edilmeli”
“ÖDÜL CEZA MANTIĞIYLA İLERLETMEK”
Ebeveynlerin ceza mantığıyla çocuğa yaklaşmanın doğru yol olmadığını söyleyen Uzman Psikolog Altan,
“Basit bir konu gibi görünüyor ama aslında detaylandırılarak ilerlenmesi gereken bir konu. Çocukla vakit geçirin. Çocuk sinirlendi ve cezalandırıldı diyelim. Biz bunu yaptığımızda o olumsuzluğu daha fazla pekiştirmiş oluruz. Çocuğun bu durumu neden yaptığını öğrenmiş olmuyoruz. Sadece çocuğa bir ceza vermiş oluyoruz. ‘Sen bunu yaptın bundan dolayı biz bunu yapıyoruz’. Çocuğun onu anlayabilmesi için ailenin de istikrarlı ve net bir tutum sergilemesi gerekiyor”
sözlerine yer verdi.
“ANNE BABAYLA OLAN İLETİŞİM ÖNEMLİ”
Uzman Psikolog Altan, sinirli bir çocuk karşısında ebeveynin net tavır sergilemesi gerektiğine değinerek,
“Ebeveyn net davranış sergilemeli ve düşüncelerini net şekilde ifade etmeli. ‘Bu seferlik böyle olsun’ diyerek onu görmezden gelindiğinde çocuk davranışı daha fazla yapmaya başlıyor. Çünkü çocuğun görmüş olduğu rol model öyleydi. Annenin, babanın net bir tutum sergilemesi gerekiyor. Ebeveynlerin yaptığı hatalardan biri annenin, babanın aynı ilerlememesi oluyor. Ebeveynler ilerleyebilmek için çocuğuyla vakit geçirmeli ve anlayabilmek için sevgisine temas etmeli. Biz kendi duygularımızı kontrol edemezken çocuğun duygularını kontrol etmesini bekleyemeyiz. İlk başta ebeveyn kendi duygularını kontrol edecek. 2 tarafın da birbirini anlayabilmesi için daha sağlıklı bir iletişim yoluna girmeleri gerekiyor”
şeklinde konuştu.
“OLUMSUZA OLUMSUZ CEVAP”
Ebeveynlerin çocuğa tepkili davranması halinde ortaya çıkabilecek sorunlara da değinen Uzman Psikolog Altan,
“Olumsuz davranışı daha fazla pekiştirmiş olurlar. Diyecek ki ‘ben bu davranışı daha fazla yapacağım’. Biz olumsuza olumsuz cevap vermiş oluyoruz. Bütün çocukların ailesi farklı ama doğru birdir. Çocuğun özellikle kişisel mizacı, özel mizaç, yetiştirme tarzı, içinde bulunduğu konum ve şartlar farklıdır. ‘Evet ben sana oyuncak almadım sen markette bağırıyordun bundan dolayı sen çok üzüldün bu tepkiyi verdin, biliyorum ben.’ Çocuğa aslında bunu söylemek gerekiyor. Aile olumsuz tepkiyi verdi. Çocuk hala orada kendini yerden yere atmaya devam edecektir. İşin içerisinde çocuk varsa ebeveynler biraz daha duygu kontrolünü sağlamaları gerekiyor”
sözlerine yer verdi.
“ÇOCUK ANLAŞILMAK İSTER”
Uzman Psikolog Altan, ailenin göstereceği sakin davranış karşısında çocuktan olumlu tavırlar göreceğini söyleyerek,
“Sakin şekilde çocukla iletişim sağlandığında çok daha olumlu ilerleyeceğiz. Çocuk anlaşılmak ister. Çocuk duygularını kelimelerle söyleyemeyebilir ama o çocuğun da bir sevgi dili var. O çocuk içinde yaşamış olduğu olumsuzluğu böyle belli ediyor. Büyükler gibi keskin cümleler kullanmak yerine, oyuncak fırlatır veya arkadaşına zarar verir. Çocuk 3 yaşındaysa duygularını tam olarak bilmiyor. Babasıyla oyun oynarken vurarak kırarak oynuyorsa o çocuk oyun oynamanın; vurarak, kırarak, zarar vererek olduğunu zanneder. Annesiyle sakin şekilde oynayınca ne kadar sakin ne kadar kibar oynayabiliyor. Anne babası ile oynarken de öyle oynar. O yüzden çocuk yetiştirme konusunda biz onu şekillendirmiş oluyoruz. Çocukla sakin şekilde ilerlendiğinde çocuk da diyor ki, ‘ben anlaşıldım.’ ‘Yanlış yaptın, cezalısın’ söylemi çocuğu kaybetmemize neden olur. O yüzden çocuğa karşı daha sakin, sabırlı ve duygularımızı kontrol altında tutarak ilerlememiz gerekecektir”
ifadelerini kullandı.
“UZMANDAN DESTEK ALINMALI”
Son olarak ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Uzaman Psikolog Altan,
“Karşınızdaki kişinin bir çocuk olduğunu unutmamanız gerekiyor. Çocuklar duygularını ifade ederken davranışlarıyla göstermeye çalışırlar. Sözel olarak bunu söyleyemeyebilir. Çünkü onlar bilmiyor. Biz onlara göstereceğiz. Yaş büyüdükçe davranışları daha çok ağırlaşabilir. Karşımızdaki çocuğa bir davranış sergilendiğinde; kuralları, sınırları hep bizim çizmemiz gerekiyor. Eğer sınırları bizler ihlal edersek çocuğumuz bunu zaten normalleştirir. ‘Bana tamam denilmişti’ diyecek. Olumlu pekiştirmelere daha fazla yer vermeliyiz. Bir psikolog olarak çocuklara net çizgilerle davranmamız gerekiyor. Bu olumsuz davranışlar çok fazla arttıysa çevresel durumlar etkili olabilir. Bir uzmandan destek alınmalı. Çünkü basit bir konu değil. Bunun gidişatı daha ağır sonuçlar çıkarabilir”
sözleriyle cümlelerini noktaladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.