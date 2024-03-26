Şehrin göbeğinde şok intihar

Bugün sabah saatlerinde, Malatya'nın İnönü Mahallesi'nde bulunan bir İş Merkezi'nde üzücü bir olay meydana geldi. İş merkezinin 17. katından kendisini aşağıya atan bir şahsın ihbar edilmesi üzerine, kolluk kuvvetleri derhal olay yerine intikal etti.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, intihar eden şahsın Ü. S. olduğu tespit edildi. 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk bulgular, şüpheli ölümün intihar olduğunu işaret ediyor.

Şahsın niçin intihar ettiğine dair herhangi bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak olayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldı.

İş Merkezi'nde yaşanan bu üzücü olay, çevrede şok ve üzüntüyle karşılandı. Olayın ardından emniyet birimleri, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi