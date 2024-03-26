Gıda intoleransı nedir?

Gıda intoleransı, kişilerin belirli gıdalara karşı olumsuz tepkiler vermesine neden olan bir durumdur ve sindirim sistemi rahatsızlıkları, cilt problemleri, baş ağrıları, yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ancak, bu belirtilerin genellikle diğer sağlık sorunlarıyla karıştığı için tanı koymanın ve tedavi etmenin oldukça zor olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Cengiz Duygulu, konu hakkında şunları detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

HER BİREYİN FARKLI BİR TOLERANS EŞİĞİ VAR

Sorunun özellikle modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarından dolayı arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Cengiz Duygulu "Gıda intoleransı, bireyin genetik yapısı, bağışıklık sistemi ve yaşam tarzına bağlı olarak değişiklik gösterir. Her bireyin farklı bir tolerans eşiği olduğunu unutmamak önemlidir. Bu nedenle, belirtileri doğru bir şekilde tanımlamak ve uygun tedaviyi planlamak için uzman bir sağlık profesyoneli ile işbirliği yapmak gereklidir" dedi.

“BELİRTİLERİNE DİKKAT, İNTOLERANS TESPİT EDİLEN GIDALAR METABOLİZMAYI YAVAŞLATABİLİR”

Gıda intoleransının belirtilerine de değinen Uzm. Dr. Duygulu, “Sebebi bilinmeyen bağırsak problemleri, gaz, hazımsızlık, şişkinlik, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, depresyon, duygu durum bozukluğu, kas eklem ağrıları, diyete rağmen kilo verememe, sürekli uyku hali, ciltte döküntü, kaşıntı gibi durumlarda yapılan tetkikler sonucu herhangi bir sebep bulunamazsa, gıda intoleransı düşünülmeli ve gıda intorelans testi yapılmalıdır. İntolerans tespit edilen gıdalar metabolizmada yavaşlamaya sebep olabilir" dedi.

İç Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Cengiz Duygulu ayrıca gıda intoleransının sadece mide-bağırsak sistemini değil, genel sağlığı da etkileyebileceğini söyleyerek, “Doğru bir teşhis ve tedavi ile bireyler, yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırabilirler" dedi. Gıda intoleransının genel sağlık üzerindeki etkilerini aktaran Uzm. Dr. Cengiz Duygulu, bireylerin semptomları ciddiye alması, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi ve uzman bir hekime danışması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gıda intoleransının toplum genelinde daha iyi anlaşılmasının, bireylerin kendi sağlıklarını daha bilinçli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı