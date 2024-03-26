İşlem sonrası 2-3 gün dinlenmek şart

Kök hücrelerin, differansiye olmamış (farklılaşmamış), kendini yenileyebilen ve eklem kıkırdağı ve bağ dokuya dönüşebilme yeteneği olan hücreler olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Tuğba Erbilir, vücutta en fazla yağ dokuda ve kemik iliğinde bulunduğunu ifade etti. Yapılan farklı çalışmalarda; kemik iliği ve yağ dokuda benzer oranda, hatta yağ dokuda daha fazla sayıda kök hücre olduğunun da saptandığını söyleyen Uzm. Dr. Tuğba Erbilir, en sık karın veya uyluk bölgesinden yağ doku elde edildiğini kandan ise kök hücre elde edilemeyeceğini aktardı.

KÖK HÜCRELER, İYİLEŞTİRME FONKSİYONU OLAN HÜCRELERDİR

Bu hücrelerin özellikle diz, ayak bileği, kalça eklem kireçlenmelerinde, tendon ve bağ yaralanmaları tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Uzm. Dr. Tuğba Erbilir Çelebi, kök hücre tedavisiyle ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Tuğba Erbilir Çelebi, “Karın ya da uyluk bölgesinden 30-50 cc yağ doku lipoaspirasyon ile elde edilir. İşlem genel anestezi gerektirmez. Steril şartlarda ve lokal anesteziyle işlem uygulanır. Lipoaspirasyon ile alınan doku, özel filtrasyon işlemlerinden geçirilerek yağ doku (adipozitler) uzaklaştırılır. Geriye mezenkimal kök hücrelerinin de bulunduğu, büyüme faktörleri yönünden zengin, yağ hücresi öncü hücreleri perisit, lenfosit, düz kas hücreleri, makrofajlar ve endotel hücrelerden zengin bir sıvı kalır. Bu sıvıya stromal vasküler fraksiyon (SVF) denilir. SVF şeklindeki kök hücre uygulaması; hücresel yenilenme, doku çatısı oluşumu, yeni damar oluşumu ve bağışıklık sistemi hücrelerinin ortama çağırılmasıyla doku fonksiyonlarını normale getirir” dedi.

İŞLEM SONRASI 2-3 GÜN DİNLENMEK ŞART

Yapılan işlemlerden sonraki süreci de anlatan Tuğba Erbilir Çelebi, “Vücuda kendi kök hücreleriyle yapılan dize yönelik kök hücre tedavisi, herhangi bir yan etki olmaksızın diz ağrısını azaltırken, hareket kabiliyetini ve kıkırdak kalitesini önemli ölçüde artırır. Tedavi işlemi sonrasında 2-3 gün istirahat önerilir. Yağ dokunun alındığı bölge kapatılarak 2-3 gün suyla temas etmemesi önerilir. Kök hücre tedavisi tek seans olarak uygulanır. Asıl etkisi 2 ya 3’üncü ayda başlar. Hastanın durumuna göre, 3 yıldan 5 yıla kadar iyilik hali beklenir. Tamamen kişinin kendi dokusundan elde edildiği için alerji riski yoktur. İşlem sonrası ilk 10 gün eklemde ağrı olabilir. 10 günden sonra ağrı azalmaya başlar” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı