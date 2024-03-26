Alfa kuşağının teknoloji alışkanlıkları değişti

2013 yılından sonra doğanlar, literatürde Alfa kuşağı olarak yerini almaya başladı. 21’inci yüzyılda doğmuş tek kuşak olan Alfalar; güncel teknolojik aletler ile vakit geçiren ve içine kapanık bireyler olarak tanımlanıyor. Bu durum, beraberinde ebeveynlere yeni sorumluluklarda getiriyor.

Psikiyatrist Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Eslek, gelişen teknolojiyle birlikte değişen davranışları anlattı. Eslek, “Öncelikle günceli takip etmemiz gerekiyor. Ebeveynler olarak teknolojik aletleri çocuğumuza vermeyi çok doğru bulmasak da oyalanmaları için verebiliyoruz. Bu sebepten dolayı kararsız kalabiliyoruz. Teknoloji bağımlılığı nerede başlıyor? En çok sorulan soruların başında bu geliyor. Z kuşağı zamanında ilk 2 yaşta televizyon dahil teknolojik aletler önerilmiyordu; ancak Amerikan Psikoloji Birliğinin son yayınlarına baktığımızda, ilk 18 ay ebeveyn eşliğinde görüntülü bir sohbetin sıkıntı oluşturulmayacağına değiniliyor. 2 yaşından 5 yaşına kadar ise çocuğu uygun programların ebeveyn eşliğinde izlenebileceğine vurgu yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin, çocuklarını içerik ve saat konularında kontrol etmeleri gerektiğine vurgu yapan Eslek, “Ebeveynler, yaş aralıklarına göre bir tutum belirlemeliler. Ergen yaş grubuna günde 3-4 saat elektronik cihazlar öneriliyor. Bu saati çok otoriter olmamakla beraber takip etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra içeriğin takibi de oldukça önemli; çünkü çocuklar nelere maruz kalacaklarını, ne tür riskler alacaklarını bilemezler. Örneğin; ebeveynler, çocuklarına mahremiyet konusunu öğretmeliler. Para yatırarak girdikleri oyunlar da kumar bağımlılığına giden bir sürece neden olabilir. İnternette paylaştığı bilginin kaynağının ne olduğu, ne kadar güvenli olduğu gibi durumların çocuklara öğretilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Anne ve babaların, hem çocuklarını korumaları hem de teknolojiden uzaklaştırmamaları gerektiğini belirten Psikiyatrist Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Eslek, “Çocuğumuzla birlikte yol aldığımızda hem riskleri öğrenmiş oluyoruz hem teknolojinin de nimetlerinden faydalanıyoruz; çünkü teknolojiye ‘kötü’ diyeceğimiz bir çağda değiliz. Çocuğumuzun internette neler izlediğini ebeveynler olarak takip etmemiz gerekiyor. Boş zamanlarında farklı şeylerle de ilgilenebileceğini örnek olarak göstermeliyiz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı