Son 53 senenin en yağışlı yılı bakın hangisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1970 ile 2023 yılları arasındaki yağış raporuna göre son 53 senenin en yağışlı yılı 2009 oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1970 ile 2023 yılları arasındaki yağış raporunu yayımladı. Rapora göre 365 günün toplamı şeklinde metrekareye ortalama 793,8 kilogram yağış ile en fazla yağışın yağdığı sene 2009 oldu. En az yağışın yaşandığı yıl ise toplam da 493,1 kilogram ile 2008 olarak kaydedildi. Son 53 senede ortalama 1 yıl boyunca metrekareye gerçekleşen yağış miktarı, 619 kilogram olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı