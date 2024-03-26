TBMM’de istihdam atağı! 157 sürekli işçi alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre başvurular 28 Mart Perşembe gümü saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kurayla belirlenecek olan adaylarda istenilen şartlar ve diğer tüm merak edilenler şu şekilde:

BAŞVURUNUN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başvurular 21.03.2024 tarihi saat 09:00’da başlayıp, 28.03.2024 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

BAŞVURUNUN YERİ VE ŞEKLİ

a. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.

b. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ

Kura çekimi noter huzurunda 24.04.2024 tarihinde saat 10:00’da TBMM’de gerçekleştirilecektir. Kura çekiminin canlı izleneceği web adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr “Duyurular” bölümünden yayımlanacaktır.

ASIL VE YEDEK ADAY LİSTELERİNİN TESPİTİ VE İŞE BAŞLATILMA

a- Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 10 (on) katı yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Kurumun internet sitesinden (https://www.tbmm.gov.tr) ilan edilecek olup asıl ve yedek adayların ilanda belirtilen belgeler ile başvuruda bulundukları ünvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan heyet raporunu şahsen veya posta yoluyla belirtilen süre içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına teslim edecektir. Bu ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.