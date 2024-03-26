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Kayseri’de 5 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de 5 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek mask
Kayseri’de 5 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek
Kayseri’de 5 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de 5 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer Mahallesi’ne,

Kayseri’de 5 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

Yarın 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Cumhuriyet, Alparslan mahallelerine,

Yarın 14.35 ila 17.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’ne,

Yarın 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçeli Evler, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri’de 5 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi, Hürriyet Mahallesi’ne,

Yarın 15.15 ila 17.15 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Kayseri’de 5 Niğde’de 3 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Madenköy Köyü, Porsuk Köyü, Küme1, Küme2, Küme3 mevkiilerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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26 Mar 2024 - 10:37 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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