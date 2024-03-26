26 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
26 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Büşra Eczanesi
Özalper Mahallesi, Aliya Sokak, Özalper Mahalle Muhtarlığı karşısı, Özalper İlkokulu önü
24 saat açık
Hizmet Eczanesi
Saray Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:42/A, Hayat Hastanesi karşısı, (Kışla Caddesi)
24 saat açık
Kernek Eczanesi
Fuzuli Caddesi, Fırat İlköğretim Okulu yukarısı, No:82/A, Battalgazi/Malatya
24 saat açık
Yıldız Eczanesi
Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Tecde Sağlık Ocağı karşısı (Ciğerci Ayhan yanı) 201A, Yeşilyurt
24 saat açık
Arı Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen Hastanesi karşısı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.