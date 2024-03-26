- Sağlık

26 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 26 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

26 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Büşra Eczanesi

Özalper Mahallesi, Aliya Sokak, Özalper Mahalle Muhtarlığı karşısı, Özalper İlkokulu önü

24 saat açık

Hizmet Eczanesi

Saray Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:42/A, Hayat Hastanesi karşısı, (Kışla Caddesi)

24 saat açık

Kernek Eczanesi

Fuzuli Caddesi, Fırat İlköğretim Okulu yukarısı, No:82/A, Battalgazi/Malatya

24 saat açık

Yıldız Eczanesi

Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Tecde Sağlık Ocağı karşısı (Ciğerci Ayhan yanı) 201A, Yeşilyurt

24 saat açık

Arı Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen Hastanesi karşısı

24 saat açık”

 

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26 Mar 2024 - 10:31 Malatya- Sağlık

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