Malatya uyarılara doymuyor! Bir uyarı da o kurumdan geldi

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların sağanak, yağmur yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın batı ve kuzeybatı yönlerinden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Yağış uyarısı: Sel, su baskını, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 10 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 16 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 14 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 12 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 15 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 14 derece”