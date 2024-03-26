Cezaevinden izinli çıktı, annesi ve kız kardeşini öldürüp intihar etti

İstanbul, Bahçelievler'de 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan bir şahsın, annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra kendini camide vurarak intihar ettiği olay, şehirde büyük bir üzüntü ve endişe yarattı.

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta ve Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan Nusretiye Camii'nde meydana geldi. Uğur Falay (35), kendi evinde annesi Hüsna Falay (59) ve kız kardeşi İrem Falay (22) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın tırmanmasıyla birlikte Falay, üzerindeki silahı çıkarıp annesini ve kız kardeşini kafalarından vurdu. Daha sonra Nusretiye Camii'ne giden Falay, burada kendini de kafasından silahla vurarak intihar etti. Olay anı, caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Falay'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İhbarın ardından polis ekipleri de eve giderek, yerde yatan iki kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesetlerin Falay'ın annesi Hüsna Falay ve kız kardeşi İrem Falay'a ait olduğu belirlendi. Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Uğur Falay'ın babası da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba Falay, oğlunun bir hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığını belirterek, yaşananları anlamlandıramadığını dile getirdi.

Falay'ın geçmişine dair bilgilere göre, yankesicilik, uyuşturucu kullanımı, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır.

İstanbul Valiliği ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, olayın detayları hakkında bilgi verdi. Açıklamada, Uğur Falay'ın yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar ettiği ve daha önce cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi. Ayrıca, intiharın meydana geldiği cami ile Falay'ın evinde bulunan boş kovanların incelenmesi sonucunda, her iki olayda da aynı silahın kullanıldığı tespit edildiği ifade edildi. Kriminal incelemenin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı