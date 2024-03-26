SGK, emeklilere ve ölüm aylığı alanlara yönelik banka promosyonları açıkladı: İşte detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli ve ölüm aylığı alan vatandaşlara yönelik banka promosyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

SGK'nın verdiği bilgilere göre, ülkemizde 12,7 milyon emekli bulunmaktadır ve bu emeklilere aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Ayrıca, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları durumunda 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır. Emeklilerin ve hak sahiplerinin bu promosyonlardan yararlanabilmeleri için bankalara başvurmaları önem taşımaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı